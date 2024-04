Neue Spielgeräte und Wildstauden für vier Spielplätze

Bild Legende:

Stadtgrün Winterthur hat in Wülflingen, Veltheim und Oberwinterthur auf den Spielplätzen Schenkelwiese, Weststrasse, Alte Römerstrasse und Baumschulstrasse die Geräte erneuert und die Randbereiche der Anlagen mit Wildstauden und Hecken ökologisch aufgewertet.

Wer die neue, dreizehn Meter lange Röhrenrutsche am Hang der Schenkelwiese beim Dellerrain in Wülflingen ausprobieren möchte, gelangt je nach gewähltem Weg über dicke Rundhölzer oder abenteuerliche Seilnetzkonstruktionen zum Start der Rutschpartie im neuen Turm mit Plexiglasdach. Im Februar vor einem Jahr wurde die vorherige Spielanlage aus dem Jahr 2008 durch ein zeuselndes Kind in Brand gesteckt und nahm irreparablen Schaden. Die Eltern des Kindes mussten den Restwert an die Erneuerung der Spielanlage, die für 2025 geplant war, beisteuern. Der Stadtrat hat für die Erneuerung im August 2023 einen Kredit von 220'000 Franken zulasten der Investitionsrechnung bewilligt. Im Kredit inbegriffen sind auch die Pflanzungen von zwei zusätzlichen Obstbäumen sowie einiger Haselsträucher.

Grünanlage Weststrasse mit neuem Spielplatz und Wildhecke

Der Spielplatz Weststrasse (zwischen Schneeball- und Fliederweg) ist fertig saniert. Wie mit dem Quartierverein abgesprochen, wurde eine Sandspielstätte und ein Schaukelinsekt für Vorschulkinder aufgestellt. Ältere Kinder können neu auf einer Slackline balancieren oder mit Freund:innen Tischtennis oder Fussball spielen, es hat zwei neue Tore. Die vorherigen Spielgeräte stammten aus dem Jahre 2000 und hatten ihre Betriebszeit überschritten. Zwischen dem Flieder- und dem Schneeballweg wurde als Ballschutz zur Weststrasse hin eine Blütenhecke bestehend aus einheimischen Sträuchern sowie – die flankierenden Strassennamen berücksichtigend – auch Flieder- und Schneeballbüsche gepflanzt.

Zweigeteilte Spielanlage Alte Römerstrasse

Die Grünanlage Alte Römerstrasse bietet neu für Jugendliche einen abseits vom Spielplatz gelegenen, überdachten Treffpunkt mit einer Sitznische an. Eine Wildhecke schirmt den Treffpunkt von der Strasse ab. Für Kleinkinder wurde der Sandkasten mit einem Spielturm vergrössert und mit einer Mini-Vogelnestschaukel ergänzt. Neu hinzu kommen zwei Tisch-Bank-Kombinationen zum Picknicken. Die zahlreichen Sitzbänke in der Grünanlage bleiben bestehen.

Die Spielgeräte in der Grünanlage Alte Römerstrasse stammten aus dem Jahr 2009 und konnten aus Sicherheitsgründen nicht länger erhalten bleiben. Über die mobile Jugendarbeit Winterthur wurden die Bedürfnisse der Spielplatznutzenden eingeholt. Der Wunsch nach einem altersmässig zweigeteilten Spielplatz wurde daraufhin bei der neuen Planung berücksichtigt. Die prächtigen Strauch-Rosskastanien bleiben stehen. Die grossflächig vorhandenen Bodendecker wurden jedoch durch eine artenreiche Staudenmischpflanzung mit vielen einheimischen Pflanzen ersetzt.

Spielanlage Baumschulstrasse/Johannisstrasse

Der in die Jahre gekommene Spielturm wurde gemäss dem Wunsch aus der Bevölkerung durch ein Spielgerät für Kleinkinder ersetzt. Das neue Spielgerät ist aus naturbelassenem Holz. Der Fallschutz wurde aus Baumschutzgründen in Kunststoff ausgeführt, in der Grösse jedoch auf das Minimum reduziert. Für die älteren Kinder und die Erwachsenen gibt es neu ein Schachspiel, Podeste zum Verweilen und einen Picknicktisch. Als Umrahmung des kleinen Quartierplatzes wurde eine artenreiche Staudenmischpflanzung angelegt, welche von März bis November blüht. Aufgrund des anspruchsvollen Pflanzstandortes unter den alten Bäumen wurden robuste Arten gewählt.

Die Kosten für die Sanierung der vier Spielplätze belaufen sich auf insgesamt 522’000 Franken, wobei die Ausgaben der Spielplätze an der Weststrasse (80'000 Franken), an der alten Römerstrasse (137'000 Franken) und an der Baumschulstrasse (85’000 Franken) zulasten des jährlichen Sanierungssammelkredits fallen.