Neue Spartageskarte Gemeinde

Die Stadt Winterthur bietet neu die «Spartageskarte Gemeinde» an. Das Nachfolgeprodukt der bekannten «Tageskarte Gemeinde» der SBB ermöglicht während eines Tages vergünstigtes Reisen in der ganzen Schweiz. Die Karten sind kontingentiert und können bei der Stadtverwaltung entweder online oder am Schalter bezogen werden.

Seit 2009 verkauft die Stadt Winterthur ihren Einwohnerinnen und Einwohnern vergünstigte Tageskarten für den Öffentlichen Verkehr. Nun wurde das bekannte und erfolgreiche Angebot «Tageskarte Gemeinde» der SBB per 1. Januar 2024 durch das Nachfolgeprodukt «Spartageskarte Gemeinde» ersetzt. Die Stadt Winterthur hat sich entschieden, das neue

Sparangebot anzubieten. Damit soll die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel unterstützt und zusätzlicher Anreiz für klimaverträglichere Mobilität geschaffen werden.

Die Spartageskarte Gemeinde berechtigt während eines Tages zu beliebigen Fahrten auf sämtlichen Strecken des GA-Geltungsbereichs. Sie ist ausschliesslich bei Gemeinden und

Städten erhältlich und wird personalisiert ausgestellt. Neu kann die Spartageskarte nicht mehr nur in der eigenen Wohngemeinde bezogen werden, sondern in jeder beliebigen Gemeinde mit eigener Verkaufsstelle. Dabei greifen sämtliche teilnehmenden Gemeinden auf ein schweizweites Tageskontingent zu – ist dieses ausgeschöpft, kann für den gewünschten Reisetag bei keiner anderen Gemeinde mehr eine Karte gekauft werden.

Die Preise der Spartageskarten Gemeinde werden durch die SBB für die ganze Schweiz einheitlich festgelegt. Es gibt sie in zwei Preisstufen, für die 1. und 2. Klasse sowie für Personen mit und ohne Halbtax-Abonnement. Reisende mit Halbtax sind bereits ab 39 Franken einen Tag lang unterwegs, solche ohne Halbtax ab 52 Franken. Grundsätzlich gilt, je früher die Karten reserviert werden, desto günstiger sind sie.

Die Spartageskarte ist frühestens sechs Monate bis maximal einen Tag vor dem Reisetag an den Verkaufsstellen erhältlich. In Winterthur können die Karten entweder online oder am

Empfang der Stadtverwaltung im Superblock bezogen werden. Ausgestellt werden sie wahlweise ausgedruckt oder per E-Mail-Versand.

Die Online-Bestellung der Spartageskarte sowie weitere Informationen dazu finden Sie unter

stadt.winterthur.ch/spartageskarte.