Die Winterthurer Bibliotheken bekommen eine neue Bibliothekssoftware und sind deshalb vom Montag, 2. Mai, bis und mit Mittwoch, 11. Mai 2022, geschlossen. Diese vorübergehende Schliessung betrifft die Stadtbibliothek, die Sammlung Winterthur und alle sechs Standorte in den Quartieren.

Während der Schliessungszeit ist die Nutzung der Bibliotheken nicht möglich. Auch die Medienrückgabe steht nicht zur Verfügung. Leihfristen, die in diese Zeit fallen, werden automatisch verlängert.

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, werden alle Standorte der Winterthurer Bibliotheken wiedereröffnet. Nach der Systemumstellung erwartet die Kundinnen und Kunden ein benutzerfreundliches und leistungsfähiges neues Bibliothekssystem. Der Online-Katalog erhält ebenfalls ein neues Gesicht: Er wird interaktiver und zeigt den Benutzerinnen und Benutzern aufgrund ihres Ausleihverhaltens Empfehlungen an. Neu können auch persönliche Rezensionen zu einzelnen Medien verfasst und publiziert werden. Ebenso haben die Winterthurer Bibliotheken einen oft geäusserten Kundenwunsch umgesetzt. So wird ab sofort vor Ablauf der Leihfrist eine kostenlose Voraberinnerung per Mail versandt.

Mit der Einführung der neuen Bibliothekssoftware wird auch die Gebührenordnung angepasst. Das neue Standard-Abo umfasst dann die Nutzung des gesamten Medienbestands der Winterthurer Bibliotheken (analoge und digitale Medien). Ab Montag, 18. April 2022, steht allen Kundinnen und Kunden die digitale Medien-Nutzung («eWinbib») bis zum Ablauf ihres Abos kostenfrei zur Verfügung.

Wer noch keine Erfahrung im Gebrauch des digitalen Medienangebots hat, kann sich beim Team der «eWinbib» Unterstützung holen. Die Sprechstunde für digitale Medien wird jeweils dienstags von 15 bis 18 Uhr vor Ort im 2. Obergeschoss der Stadtbibliothek angeboten. Telefonische Unterstützung ist erhältlich von Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, unter Tel. 052 267 41 23. Auch via bibliothek4.0@win.ch werden Auskünfte erteilt.

Alle Informationen rund um die Systemumstellung bei den Winterthurer Bibliotheken finden sich stets auch auf der Website: www.winbib.ch.