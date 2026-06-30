Neue Pächter für das Restaurant Strauss

Die Stadt Winterthur hat das Restaurant Strauss neu verpachtet. Nach einer öffentlichen Ausschreibung übernehmen mit Deniz Türeli und Fatih Öztürk zwei lokale Gastronomen den Restaurantbetrieb. Die Wiedereröffnung ist auf November 2026 geplant.

Das städtische Restaurant Strauss erhält eine neue Pächterschaft: Die beiden lokalen Gastronomen Deniz Türeli und Fatih Öztürk übernehmen gemeinsam den Betrieb. Beide verfügen über langjährige Erfahrung in der Gastronomie und gründen derzeit die DeFa Gastro AG, über die das Restaurant künftig betrieben wird. Die Stadt Winterthur hatte die Pacht öffentlich ausgeschrieben, nachdem die bisherige Pächterschaft des Restaurant Strauss im November 2025 Insolvenz anmelden musste. Mit dem Abschluss des Auswahlverfahrens und der Vertragsverhandlungen ist die Nachfolgelösung nun gesichert.

Die neue Pächterschaft setzt auf niveauvolle, gutbürgerliche Küche und wird den Charakter des Restaurants beibehalten. Mit dem neuen Betriebskonzept soll das traditionsreiche Restaurant wieder zu einem lebendigen Begegnungsort werden und unterschiedliche Gästegruppen ansprechen.

Die Wiedereröffnung des Gastbetriebs ist für November 2026 vorgesehen. Bis dahin werden die Räumlichkeiten betriebsbereit gemacht und wo nötig instand gestellt. Parallel dazu richtet die neue Pächterschaft das Lokal ein und trifft die Vorbereitungen für einen erfolgreichen Neustart.