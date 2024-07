Neue Ordnungsdienst-Ausrüstung für die Stadtpolizei

Die Ausrüstung der Stadtpolizei Winterthur für Ordnungsdiensteinsätze im Rahmen von Fussballspielen und Demonstrationen wird nach zwanzig Jahren erneuert. Der Stadtrat genehmigte die Ausgaben von einmalig 1,22 Millionen Franken.

Die aktuelle Einsatzausrüstung für Ordnungsdienst-Einsätze der Stadtpolizei entspricht nicht mehr dem heutigen Standard und hat nach 20 Jahren Einsatzzeit ihr Lebenszyklusende erreicht. Sie wird durch eine komplett neue Ausrüstung ersetzt, die sowohl aus Sicht der Sicherheit wie aus Sicht des Komforts den heutigen Anforderungen gerecht wird.

Die Ausrüstung besteht aus spezieller Kleidung und einer Schutzausrüstung. Zur Bekleidung gehören eine flammhemmende Hose und Jacke, ein Einsatz-T-Shirt, eine OD-Mütze und eine Regenjacke, während die Schutzausrüstung einen Helm inklusive Schutzmaske für Reizgaseinsätze, einen Oberkörperschutz inkl. Unterarm-Protektoren und einen Beinschutz umfasst. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Neubeschaffung auf 1,22 Millionen Franken. Die Bewilligung der gebundenen Ausgaben wird daher amtlich publiziert.

Die Schutzausrüstung wurde im Rahmen der Submission einem intensiven Einsatz- und Qualitätstest durch erfahrene Polizistinnen und Polizisten der Stadtpolizei Winterthur unterzogen. An die Ausrüstung wurde die Anforderung gestellt, gegen Schläge, Stiche und Schnitte zu schützen und gleichzeitig flexibel auf verschiedene Einsätze anpassbar zu sein. Die Aufträge werden an zwei Unternehmen vergeben. Beide Unternehmen sind nach international anerkanntem VPAM-Standard (Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) zertifiziert und wurden im Rahmen der Submission detailliert geprüft und bewertet. Die Bekleidung ist ihm Katalog KEP (Korpsübergreifende Erneuerung Polizeiuniform) verfügbar und wird auf Basis des bestehenden Rahmenvertrags beschafft.

Die Ordnungsdienstausrüstung ist wichtig für die Stadtpolizei. Durch den Aufstieg des FC Winterthur und die anspruchsvolle politische Lage im In- und Ausland spürt die Stadtpolizei Winterthur eine Mehrbelastung durch Ordnungsdiensteinsätze in Winterthur. An solchen Anlässen ist es die Aufgabe der Stadtpolizei, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Dabei sind die Frontpolizist:innen Gefahren ausgesetzt, vor denen die Ausrüstung sie schützen soll.

Die neue Ausrüstung wird voraussichtlich noch dieses Jahr in den Einsatz kommen.