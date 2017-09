An seiner Sitzung vom 20. September 2017 hat der Stadtrat je ein Mitglied der Kreisschulpflegen Stadt-Töss bzw. Seen-Mattenbach für die restliche Amtsdauer 2014 bis 2018 in stiller Wahl für gewählt erklärt:

Sarah Bolleter (SP) tritt in der Kreisschulpflege Stadt-Töss per sofort die Nachfolge von Luzia Toppan (SP) an. Sie ist Geschäftsführerin und wurde 1976 geboren.

Beatrix Winistörfer (Grüne) folgt per sofort in der Kreisschulpflege Seen-Mattenbach auf Grazyna Zochniak Hösli (Grüne). Sie ist selbständige Beraterin mit Jahrgang 1972.