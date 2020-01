Der Stadtrat hat zwei neue Mitglieder des Grossen Gemeinderats für gewählt erklärt. Christian Maier (FDP) tritt per 1. Februar 2020 die Nachfolge von Markus Wenger an. Daniela Roth-Nater (EVP) tritt per 21. Februar 2020 die Nachfolge von Sämi Müller an.