Der Stadtrat hat Pascal Hirt Locher zum neuen Leiter des Personalamtes der Stadt Winterthur gewählt. Er tritt die Stelle, die er seit November 2018 als operativer Leiter in Stellvertretung von Eva Schwarzenbach innehat, am 1. Februar 2020 offiziell an.

Pascal Hirt Locher ist 47 Jahre alt und wohnt in Pfaffhausen. Das Personalwesen der Stadtverwaltung Winterthur kennt er seit langem, war er doch von 2013 bis im Februar 2018 als Personalleiter im Departement Finanzen und danach als stellvertretender Personalchef im Personalamt der Stadt tätig. Seit November 2018 leitet Pascal Hirt Locher in Stellvertretung der Personalchefin Eva Schwarzenbach den operativen Betrieb des Personalamtes der Stadt Winterthur.

Insgesamt hatten sich 44 Personen (21 Frauen / 23 Männer) für die Stelle beworben. 12 Personen (je 6 Frauen und Männer) kamen zu einem Vorgespräch. 6 Personen (je 3 Frauen und Männer) wurden anschliessend für ein Hearing eingeladen. In einem intensiven Prozess mit Assessment und unter Einbezug einer professionellen Personalberatungsfirma stellte sich die Kandidatur von Pascal Hirt Locher schliesslich als klar beste heraus. Seine langjährige Berufs- und Führungserfahrung auch in der Privatwirtschaft, seine gereifte Persönlichkeit sowie seine profunden Kenntnisse interner Abläufe in der Stadtverwaltung Winterthur machten Pascal Hirt Locher zum optimalen Kandidaten für die Leitung des Personalamtes.

Die Stadt Winterthur freut sich, mit Pascal Hirt Locher einen Leiter Personal verpflichten zu können, der sowohl für Kontinuität als auch für neue Impulse in modernen HR-Prozessen steht.