Franziska Baetcke heisst die neue Leiterin des Bereichs Winterthurer Bibliotheken im Departement Kulturelles und Dienste. Der Stadtrat hat die Kulturmanagerin zur Nachfolgerin des langjährigen Bereichsleiters Hermann Romer bestimmt, der Ende Februar in Pension geht. Franziska Baetcke tritt ihre neue Stelle am 1. September 2021 an.

Franziska Baetcke hat an der Universität Basel und der Freien Universität Berlin Kunstgeschichte, neuere deutsche Literatur und Philosophie studiert. Als Journalistin arbeitete sie zwanzig Jahre bei Schweizer Radio und Fernsehen SRF, von 2011 bis 2015 als stellvertretende Abteilungsleiterin Kultur. Seit 2016 ist sie Stiftungsdirektorin von Bibliomedia Schweiz und verantwortlich für die strategische Führung der national operierenden Stiftung. In dieser Funktion konnte sie bereits einiges für die öffentlichen Bibliotheken in der Schweiz bewegen. Baetcke gilt in der Szene als gut vernetzt und kennt die Herausforderungen, die sich den Bibliotheken mit der zunehmenden Digitalisierung stellen. So beabsichtigt sie, den von ihrem Vorgänger eingeschlagenen Weg des «New Librarianship» weiterzugehen und die Winterthurer Bibliotheken in Richtung einer Lern- und Innovationswerkstatt weiterzuentwickeln.

Dem bisherigen Bereichsleiter, Hermann Romer, dankt der Stadtrat für seine wertvolle, 26-jährige Mitarbeit. Romer forcierte den digitalen Wandel innerhalb der Winterthurer Bibliotheken und machte die Institution zusammen mit seinem Team zu einem «Haus des Wissens», einem innovativen und visionären Ort des Austausches sowie der Kultur- und Wissensvermittlung. Bis zum Stellenantritt von Franziska Baetcke am 1. September wird Jörg Mühlemann, Leiter Stadtbibliothek Winterthur, die Leitung des Bereichs Winterthurer Bibliotheken übernehmen.