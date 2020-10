Bild Legende:

Bettina Furrer heisst die neue Leiterin des Bereichs Stadtentwicklung im Departement Kulturelles und Dienste. Der Stadtrat hat die promovierte Naturwissenschaftlerin als Nachfolgerin des langjährigen Bereichsleiters Mark Würth bestimmt, der Ende Juni in Pension gegangen ist. Bettina Furrer tritt ihre neue Stelle am 1. Dezember 2020 mit einem 80-Prozent-Pensum an.

Mit Bettina Furrer (50) erhält die Stadtentwicklung eine Führungsperson, die mit ihrer grossen fachlichen Erfahrung und ihrem exzellenten Netzwerk in den Bereichen Bildung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung bestens für die aktuellen und kommenden Herausforderungen des Bereichs Stadtentwicklung vorbereitet ist.

Bettina Furrer hat an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften studiert und dort 2010 mit einer Arbeit zu «Corporate Climate Strategies and their Determinants» promoviert. Von 2004 bis 2018 war sie für die ZHAW School of Engineering tätig, zuerst als Dozentin für Technologiebewertung und Betriebswirtschaftslehre, anschliessend während sechs Jahren bis 2018 als Leiterin des Instituts für Nachhaltige Entwicklung. Als solche legte sie den Forschungsschwerpunkt auf die Wechselwirkungen von technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozessen im Rahmen einer Nachhaltigen Entwicklung und zeichnete sich als Co-Leiterin eines grossen, von der Innosuisse finanzierten Energieforschungskonsortiums aus. Dass Furrer sich aber nicht nur im wissenschaftlichen Umfeld auskennt, sondern sich ebenso in der Privatwirtschaft zu behaupten weiss, machen ihre aktuellen Mandate als Bankrätin der Zürcher Kantonalbank sowie als Verwaltungsrätin beim Technopark Winterthur deutlich. Parallel zu ihren Tätigkeiten absolvierte Bettina Furrer zuletzt verschiedene Weiterbildungen in den Bereichen Risikomanagement und Informationstechnologie.

Der Bereich Stadtentwicklung unterstützt den Stadtpräsidenten in allen Fragen der Stadtentwicklung und umfasst die Fachstellen Integrationsförderung, Quartierentwicklung und Stadtentwicklung. Die Stadt Winterthur hat in den letzten Jahren verschiedene Grundlagen für ihre Entwicklung in den Schwerpunkten Wohnen, Wirtschaft und Imagepflege geschaffen. In Zukunft wird es nun darum gehen, auch weitere Aspekte wie die Nachhaltige Entwicklung oder Smart City einfliessen zu lassen. Der Stadtrat ist überzeugt, mit der in Winterthur wohnhaften Bettina Furrer die richtige Person für diese Herausforderungen gefunden zu haben.

Dem bisherigen Bereichsleiter des Bereichs Stadtentwicklung, Mark Würth, dankt der Stadtrat für seine wertvolle siebzehnjährige Mitarbeit sowie für seinen engagierten Einsatz für die Stadt Winterthur und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.