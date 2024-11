Neue Leiterin für das Personalamt der Stadt Winterthur

Caroline Gürber heisst die neue Leiterin des Personalamts der Stadt Winterthur. Sie tritt per 1. Januar 2025 die Nachfolge von Pascal Hirt Locher an, der als neuer Direktor des Human Resources Managements zur Stadt Zürich wechselt.

Der Stadtrat hat Caroline Gürber zur neuen Leiterin Personalamt ernannt. Caroline Gürber studierte an der Universität Zürich Psychologie und BWL mit Schwerpunkt Human Resources Management. Sie setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch und überzeugte aufgrund ihrer profunden Fachkenntnisse und ihrer langjährigen Führungserfahrung.

Während ihrer gesamten beruflichen Karriere hatte Caroline Gürber verschiedene leitende HR‑Positionen bei Stiftungen, im Nonprofit Bereich und in der Privatwirtschaft inne. Zuletzt verantwortete sie als Leiterin Personal und Mitglied der Geschäftsleitung das Personalmanagement bei der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime zkj. Davor war sie während zehn Jahren in verschiedenen Funktionen im HR der Umweltschutzorganisation Greenpeace tätig, davon vier Jahre als Human Resources Director in der Geschäftsleitung. Caroline Gürber ist 57 Jahre alt und wohnhaft in Zürich. Sie tritt ihre Stelle am 1. Januar 2025 an.