Sylvia Huber ist die neue Leiterin des Stadtrichteramtes Winterthur. Sie tritt ihre Stelle per 1. März 2020 an. Der Stadtrat hat sie als Nachfolgerin von Gabi Bienz-Meier bestimmt, welche die Stadtverwaltung per 30. Juni 2019 verlassen hat.

Sylvia Huber ist 52 Jahre alt und hat an der Universität Zürich Rechtswissenschaften studiert. Seit 2013 ist sie beim Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich in der Abteilung für Administrativmassnahmen als Bereichsleiterin angestellt und führt dort ein Team von sechs Personen. Sie lebt mit ihrer Familie in Rafz.

Zu den Aufgaben des Stadtrichteramtes gehören die Verfolgung und Beurteilung von grösseren Ordnungsbussen oder von Verstössen gegen gesetzliche Vorschriften wie Betäubungsmittelkonsum oder sexuelle Belästigungen. Das Stadtrichteramt ist administrativ dem Departement Sicherheit und Umwelt unterstellt.