Tanja Scartazzini heisst die neue Leiterin des Amts für Kultur im Departement Präsidiales. Die Juristin und Kunstexpertin tritt per 1. September 2023 die Nachfolge von Nicole Kurmann an, die innerhalb des Departements neue Aufgaben übernommen hat.

Auf Antrag des Departements Präsidiales hat der Stadtrat Tanja Scartazzini zur neuen Leiterin des Amts für Kultur ernannt. Die Juristin mit einem Zweitstudium der Visuellen Kommunikation wird ab 1. September 2023 die Amtsleitung übernehmen. Das Amt für Kultur der Stadt Winterthur umfasst die Kulturförderung, die Kulturvermittlung für Schulen, die städtische Kunstsammlung und die Pflege des Kulturgutes durch städtische Kulturinstitutionen oder durch die Zusammenarbeit mit privaten Organisationen. Insgesamt zählt das Amt für Kultur rund 200 Mitarbeitende.

Mit Tanja Scartazzini übernimmt eine Führungsperson das Amt für Kultur, die mit ihrer grossen fachlichen Erfahrung, ihrer langjährigen Tätigkeit in der Verwaltung und ihrem exzellenten Netzwerk bestens für die aktuellen und kommenden Herausforderungen in der Kultur gerüstet ist. Von 2002 bis 2021, also rund 20 Jahre lang, arbeitete Tanja Scartazzini für das Hochbauamt des Kantons Zürich, zuletzt als Leiterin der Fachstellen Kunst am Bau und der Kunstsammlung. Dabei fusionierte und reorganisierte sie die beiden Bereiche zu einer Fachstelle, die für das professionelle Sammlungsmanagement der rund 20 000 zeitgenössischen wie auch historischen Kunstwerke und Kunst am Bau zuständig ist. Ab August 2021 übernahm Tanja Scartazzini die Leitung des Amts für Kultur des Kantons St.Gallen, wo sie sich bis heute für die fachliche, strategische und finanzielle Leitung des Amts mit seinen rund 100 Mitarbeitenden verantwortlich zeigt. Als Vize-Präsidentin bis 2021 von KIK/CCI, einem schweizweiten Netzwerk der Kuratorinnen und Kuratoren von Kunstsammlungen öffentlicher Verwaltungen und Spitäler, sowie von Firmen, Banken, Versicherungen und anderen Institutionen, vermittelte Tanja Scartazzini überdies auch privat gekonnt zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Sachen Kultur. Tanja Scartazzini lebt in Winterthur und ist Mutter von zwei Kindern.

Die bisherige Leiterin des Amts für Kultur, Nicole Kurmann, ist per Ende März 2023 von ihrer Funktion zurückgetreten. Sie leitet nun in einem Teilzeitpensum die städtischen Projekte im Zusammenhang mit der Umsetzung des Museumskonzepts und die grossen Bauvorhaben im Amt für Kultur.