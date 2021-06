Die befristete Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Winterthur und dem Verein «House of Winterthur» soll für weitere vier Jahre (2022–2025) erneuert werden. Der Stadtrat hat dem Grossen Gemeinderat eine entsprechende Weisung überwiesen. Für die vereinbarten Betriebsbeiträge der Stadt zugunsten des Vereins von jährlich 860 000 Franken pro Jahr muss ein Kredit von 3,44 Millionen Franken bewilligt werden.

Die anhaltende Globalisierung führt dazu, dass Regionen und Städte in einem fortwährenden Wettbewerb um Unternehmen, Fachkräfte, Touristinnen und Touristen oder Konsumentinnen und Konsumenten stehen. Um sich in diesem Wettbewerb behaupten zu können, müssen die Standorte ihre eigenen, spezifischen Vorzüge ins rechte Licht rücken und sich ständig weiterentwickeln. Die Standortmarketingorganisation «House of Winterthur» ist 2017 genau zu diesem Zweck gegründet worden. Sie betreibt mit den Schwerpunkten Kultur, Bildung, Wirtschaft und Tourismus Werbung für die ganze Region Winterthur. Eine Leistungsvereinbarung regelt dabei die umfangreichen Leistungen, die «House of Winterthur» erbringt, und hält im Gegenzug den zu leistenden Betriebsbeitrag der Stadt fest. Die Vereinbarung läuft Ende 2021 aus. Damit das bewährte integrierte Standortmarketing weitergeführt werden kann, will der Stadtrat die Leistungsvereinbarung mit «House of Winterthur» um weitere vier Jahre bis 2025 verlängern. Eine entsprechende Weisung hat er dem Grossen Gemeinderat übergeben.

Leistungsvereinbarung (2022–2025)

Auch die neuen, vertraglich vereinbarten Leistungen umfassen eine professionelle Wirtschaftsförderung und ein ebensolches Destinationsmarketing für die Stadt und Region Winterthur durch «House of Winterthur». Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Stadt als Wirtschafts- und Bildungsstandort. So soll sich «House of Winterthur» im Bereich der Wirtschaftsförderung für die Profilierung von Wirtschaftsclustern einsetzen und das Wachstumspotenzial ansässiger Unternehmen fördern. Zur Unterstützung des Bildungsstandorts sollen zudem der Innovations- und Wissenstransfers und die Vernetzung zwischen Wirtschaft und Bildungsinstitutionen intensiviert werden. Ebenfalls ins Aufgabenportfolio gehören gemäss der neuen Leistungsvereinbarung Dienstleistungen im Destinations- und Kulturmarketing. Ziel ist es, die Zahl der Aufenthalte und Übernachtungen und damit einhergehend auch die mit dem Tourismus verbundene Wertschöpfung zu steigern.

Dass integriertes Standortmarketing im Raum Winterthur funktioniert, macht der Leistungsnachweis von «House of Winterthur» deutlich. Trotz zwischenzeitlicher Turbulenzen hat sich die Organisation insgesamt bewährt. Nun will sie sich auf der Basis einer erneuerten Leistungsvereinbarung und unter neuer Geschäftsleitung teilweise neu ausrichten, um den aktuellen und kommenden Herausforderungen engagiert entgegentreten zu können. Fokusthemen sind dabei die Wiederankurbelung des Tourismus nach der Covid-19-Pandemie, die überregionale Profilierung der drei Cluster «Smart Machines», «Smart Health» und «Smart Energy», die Vernetzung der wichtigsten Akteure aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Bildung sowie eine noch stärkere Verbindung von ZHAW und Stadt Winterthur.

Um diese Dienstleistungen erbringen zu können, ist «House of Winterthur» auch auf die finanzielle Unterstützung der Stadt Winterthur angewiesen. Der Stadtrat beantragt darum dem Grossen Gemeinderat, die Leistungsvereinbarung mit dem Verein «House of Winterthur» für eine vierjährige Geltungsdauer von 2022 bis 2025 zu erneuern und für die vereinbarten Betriebsbeiträge der Stadt von jährlich 860 000 Franken einen Kredit von 3,44 Millionen Franken zu bewilligen.

House of Winterthur «House of Winterthur» ist eine gemischtwirtschaftliche und breit getragene Organisation, die sich für die Positionierung und Weiterentwicklung der Region Winterthur als dynamischer Wirtschaftsstandort, attraktive Freizeit- und Geschäftsdestination, lebendiger Kulturplatz und vielfältige Bildungsregion einsetzt. Die Organisation bezweckt die nachhaltig positive Entwicklung der Wertschöpfung in der ganzen Region Winterthur und verfolgt das Prinzip des integrierten Standortmarketings. Die Finanzierung von «House of Winterthur» ist breit abgestützt. Neben der Stadt Winterthur beteiligen sich der Kanton Zürich, die Gemeinden der Region, die Beherbergungsbetriebe und viele Unternehmen sowie Privatpersonen als Vereinsmitglieder am Betriebsaufwand. Unter einer gemeinsamen Dachstrategie profilieren und bewerben sie die Stadt und Region Winterthur mit ihren zahlreichen Vorzügen als selbstbewussten und zukunftsorientierten Standort.

