Der Stadtrat hat je ein Mitglied der evangelisch-reformierten Kirchenpflege Winterthur Veltheim und Winterthur Seen in stiller Wahl gewählt.

Andrea Herzog Kunz ersetzt in der evangelisch-reformierten Kirchenpflege Winterthur Veltheim per sofort Doris Bänziger, die Ende Juni zurücktrat. Herzog Kunz ist lic.päd. / Lehrerin und wurde 1968 geboren.

In der evangelisch-reformierten Kirchenpflege Winterthur Seen ersetzt Natalie König per 1. Oktober 2021 Doris Hofer-Schwalm, die auf Ende September zurücktritt. König ist Sachbearbeiterin und kam 1970 zur Welt.