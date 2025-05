Neue Geräte und vielfältige Bepflanzung mit heimischen Arten für vier Spielplätze

Stadtgrün Winterthur erneuert die Spielplätze in den Grünanlagen an der Wartstrasse sowie im Steglitobel und saniert die Spielgeräte im Eulachpark und im Brühlgutpark. Neben Spielwert und Sicherheit stehen bei den Sanierungen die Förderung der Biodiversität und Prinzipien der Kreislaufwirtschaft im Zentrum. Die Sanierung der vier Spielplätze kostet insgesamt 372'000 Franken.

Defekte Hölzer und Seile in der Kletterstruktur auf dem Spielplatz im Eulachpark sind in den vergangenen vier Wochen ausgetauscht worden. Die Teilsanierung war nötig, da die Kletterstruktur nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprach. Die Sanierungskosten belaufen sich auf 35'000 Franken.

Der Spielturm mit Rutschbahn im Brühlgutpark wird aktuell ersetzt. Noch nutzbare Einzelteile werden als Ersatz weiterverwendet, entsorgt wird nur, was nicht mehr brauchbar ist. Die Bauarbeiten werden je nach Wetterverhältnissen voraussichtlich Ende Mai beendet sein. Aktuell ist ein Teil des Spielplatzes offen. Ab Juni wird der gesamte Spielplatz wieder öffentlich zugänglich sein. Die Sanierungskosten im Brühlgutpark belaufen sich auf 62'000 Franken.

In den kommenden Wintermonaten wird der Spielplatz an der Wartstrasse in der Nähe der Schützenwiese für 125'000 Franken komplett saniert. Der bestehende Spielturm mit Rutschbahn sowie die Kleinkinderstruktur mit Netzhütten haben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Die Spielgeräte werden ersetzt, noch brauchbare Einzelteile des Spielturms werden auch hier weiterverwendet. Die Bodenfläche der Grünanlage wird, so weit als möglich und sinnvoll, entsiegelt und die vielfältige Bepflanzung mit einheimischen Pflanzen gestaltet.

Ebenfalls in den kommenden Wintermonaten wird der Spielplatz im Steglitobel an der Ecke Tobelstrasse/Rehweg totalsaniert. Der bestehende Spielturm mit Rutschbahn sowie die Schaukeln und der Sandkasten haben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Auch hier werden alle Spielgeräte ersetzt, noch brauchbare Einzelteile weiterverwendet und die Bepflanzung biodiverser gestaltet. Die Sanierungskosten belaufen sich auf 150'000 Franken.

Die Bauarbeiten an den Spielplätzen an der Wartstrasse und im Steglitobel dauern voraussichtlich je sechs bis acht Wochen. In diesem Zeitraum sind die Spielplätze für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.