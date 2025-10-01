Neue Gemeinschaftsgrabanlage auf dem Friedhof Oberwinterthur

Bild Legende:

Urnengräber im Oberwinterthurer Gemeinschaftsgrab sind ein grosses Bedürfnis. Auf dem Friedhof Oberwinterthur hat Stadtgrün Winterthur deshalb eine zweite Gemeinschaftsgrabanlage erstellt. Das neue Urnenfeld liegt unterhalb des bestehenden Gemeinschaftsgrabes, das vollständig belegt ist.

Das neue Urnenfeld knüpft an die Gestaltung des bereits 2009 vom Bildhauer und Künstler Kurt Sigrist aus Sarnen entworfene und realisierte erste Gemeinschaftsgrab an. Sigrist wurde für die Konzeption und Gestaltung des neuen Grabfeldes durch das Winterthurer Landschaftsarchitekturbüro Alexander Heinrich beigezogen. Beide Grabfelder sind mit einem oxidierten Cortenstahlrahmen eingefasst und markieren die Flächen für Bestattungen. Die mit den Stahlplatten eingefasste, waagrechte und abgesenkte Bestattungsfläche erzeugt einen spannungsvollen Akzent und prägt den Ort so mit etwas Besonderem. Am vorderen Rand des Erdfeldes ragen leicht erhöhte Trägerelemente aus dem Urnenfeld heraus, auf denen die Namen der Verstorbenen auf Wunsch eingraviert werden.

Über die Bepflanzung in und um die Bestattungsflächen werden weitere optische Akzente gesetzt, womit zum Gedenken und Verweilen eingeladen wird. Der gemeinschaftliche Gedanke des gemeinsamen Grabs wird auf der kleinen Platzfläche vor dem Grabfeld mit Bäumen und Bänken fortgeführt, sodass es Raum für Trauer, Gedenken und Aufenthalt gibt. Die budgetierten Erstellungskosten der zweiten Gemeinschaftsgrabanlage belaufen sich auf 190’000 Franken.