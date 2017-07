Bild Legende: Desirée Fischer, Daniel Bugeda und Fabio Palummo (v.l.)

Im Zuge einer Reorganisation des Bereichs Melde- und Zivilstandswesen ist die Geschäftsleitung neu besetzt und um eine zusätzliche Stelle erweitert worden. Am 1. Juli hat Fabio Palummo die neu geschaffene Leitung des Zivilstandsamtes übernommen, Leiterin der Einwohnerkontrolle wurde Désirée Fischer. Daniel Bugeda hat weiterhin die Bereichsleitung inne.

Im Rahmen einer Organisationsentwicklung im Melde- und Zivilstandswesen (Einwohnerkontrolle und Zivilstandsamt) der Stadt Winterthur wurden die Strukturen und Prozesse überprüft und optimiert. Es zeigte sich unter anderem, dass die Doppelfunktion der Bereichsleitung Melde- und Zivilstandswesen und der Leitung des Zivilstandsamtes durch zwei separate Leitungen ersetzt werden soll. Dies wurde vom Stadtrat in der Folge bewilligt.

Die Hauptabteilungsleitung des Zivilstandsamtes wurde per 1. Juli 2017 mit Fabio Palummo besetzt. Der 35-Jährige war mehrere Jahre im Kader der Helsana Versicherungen AG tätig, bevor er 2014 als Leiter Rechtsdienst und Korrespondenz in die Städtischen Gesundheitsdienste der Stadt Zürich wechselte. Fabio Palummo wohnt in Marthalen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Ebenfalls am 1. Juli 2017 hat Désirée Fischer die seit Januar 2017 vakante Stelle als Hauptabteilungsleiterin der Einwohnerkontrolle angetreten. Fischer hatte die Einwohnerkontrolle zuletzt ad interim geführt. Sie ist bereits seit 2009 im Melde- und Zivilstandswesen der Stadt Winterthur tätig, seit 2013 als Leiterin Administration in der Einwohnerkontrolle. Aufgrund ihrer Expertise und langjährigen Tätigkeit in diesem Bereich ist sie mit den gestellten Anforderungen vertraut und kennt die Herausforderungen.

Die Reorganisation ermöglicht der Geschäftsleitung um Bereichsleiter Daniel Bugeda, die zukünftigen Herausforderungen und Aufgaben im Melde- und Zivilstandswesen effizient zu bewältigen.