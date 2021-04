Im vergangenen Oktober hat Stadtbus Winterthur die Submission einer neuen Elektrobusgeneration gestartet. Den Zuschlag für maximal 70 Busse erhält die Carrosserie Hess AG in Bellach.

Die Submission der neuen Busgeneration (Gelenktrolleybusse und Doppelgelenktrolleybusse «Dynamic Charging») mit einem geschätzten Auftragswert von 110 Millionen Franken, wurde im offenen Verfahren durch Stadtbus durchgeführt. Es handelte sich um eine Rahmenausschreibung. Bei dieser werden der Lieferant, der Bustyp und der Beschaffungspreis festgelegt.

Per Ende Dezember 2020 sind Angebote von zwei Herstellern bei Stadtbus eingegangen. Die Fahrzeuge der beiden Hersteller wurden auf dem Liniennetz getestet und die Angebote bewertet. Dabei wurde die Wirtschaftlichkeit nach folgenden Kriterien bewertet: Kosten, Technik, Kundensicht, Fahrerstand und Kundendienst.

Den Zuschlag hat die Carrosserie Hess AG in Bellach (SO) erhalten. Der abzuschliessende Rahmenvertrag verpflichtet Stadtbus noch zu keiner Bestellung. Die konkrete Auftragsvergabe der einzelnen Lose erfolgt über sogenannte «Abrufformulare», welche dem jeweiligen Fahrzeugbedarf der Angebotsbestellung des Zürcher Verkehrsverbunds entsprechen und mittels Kostengutsprache und Stadtratsbeschluss bewilligt werden. Stadtbus beabsichtigt, das erste Los im Mai 2021 zu bestellen. Das erste Fahrzeug wird im Sommer 2022 in Winterthur erwartet.

Elektrifizierung der Linien 5 und 7

Am 13. Januar 2021 hat der Regierungsrat die Projektierung der Elektrifizierung der Linien 5 und 7 gutgeheissen und deren Finanzierung übernommen. Damit ist neben der Fahrzeugbeschaffung auch die dazu notwendige Infrastruktur auf gutem Weg.

Eine Visualisierung des Doppelgelenktrolleybusses steht zur Verfügung unter https://stadt.winterthur.ch/stadtbus/medien/medienmitteilungen/neue-elektrobusse-fuer-winterthur