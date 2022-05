Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur (SIW) hat heute mit einem symbolischen Akt drei neue Einsatzfahrzeuge in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um eine Autodrehleiter und zwei Personentransportfahrzeuge. Die drei Fahrzeuge wurden im Vergleich zu ihren Vorgängern in technischer Hinsicht deutlich optimiert. Sie unterstützen SIW damit, ihre Rolle als schlagkräftige Feuerwehr für die wachsende Grossstadt Winterthur und als wichtiger Stützpunkt für die Region weiterhin professionell wahrzunehmen.

Die drei Feuerwehrfahrzeuge wurden im Rahmen einer kleinen Einweihungsfeier im Beisein von geladenen Gästen offiziell in den Dienst übernommen. Regierungsrat Mario Fehr und Stadträtin Katrin Cometta haben die Autodrehleiter (ADL) und die zwei Personentransportfahr-zeuge (PTF) in feierlichem Rahmen an Claudio Mignot, Hauptabteilungsleiter Feuerwehr und Kommandant-Stellvertreter von SIW, übergeben.

Moderne Technik und mehr Kapazität als Vorgänger

Bei der ADL mit der Bezeichnung Eulach 32 handelt es sich um ein Fahrzeug der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ), aufgebaut durch die Firma Rosenbauer International AG. Die ADL verfügt über eine Rettungshöhe von 30 Metern und ist nach dem neuesten Stand der Technik ausgestattet. Sie ersetzt eine Leiter des Typs Iveco Magirus aus dem Jahr 1998 und verfügt im Vergleich zu ihrem Vorgänger über einen deutlich grösseren Rettungskorb mit einer Traglast von 500 Kilogramm (5 Personen). Das Fahrzeug des Typs Mercedes-Benz Econic wird im ersten Löschzug der Berufsfeuerwehr von SIW eingesetzt und kommt ebenfalls im Stützpunktgebiet zum Einsatz. Es ist somit auch von regionaler Bedeutung.

Bei den weiteren beiden Fahrzeugen handelt es sich um zwei Personentransportfahrzeuge (PTF) mit den Bezeichnungen Eulach 51 und Eulach 52. Diese Fahrzeuge des Typs Mercedes Sprinter wurden von der Firma Carosserie Rusterholz AG ausgebaut. Sie ersetzen zwei Fahrzeuge aus dem Jahr 1999 beziehungsweise 2001. Die PTF dienen sowohl der Berufs- als auch der Freiwilligen Feuerwehr von SIW als Transportfahrzeuge. Dank integrierten Atemschutzgeräten und Wärmebildkameras können sich die Feuerwehrleute neu bereits auf der Anfahrt zu einem Einsatz vollständig ausrüsten. Sie sind damit am Einsatzort unmittelbar einsatzfähig, was wertvolle Zeit spart.

Die neuen Fahrzeuge werden nun in die bestehende Flotte und in das Einsatzkonzept der Hauptabteilung Feuerwehr von SIW mit insgesamt 36 Fahrzeugen integriert. Dank dem Ausbau der Fahrzeugflotte können die Stadt Winterthur und die Gemeinden im Stützpunktgebiet weiterhin auf eine sehr leistungsfähige und effiziente Blaulichtorganisation zählen.