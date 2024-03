Der Stadtrat hat Michèle Däppen als neue Departementssekretärin Sicherheit und Umwelt gewählt. Sie tritt ihre Stelle per 1. Juli 2024 an.

Die 30-jährige Michèle Däppen bringt mehrere Jahre Erfahrung als Führungsperson in der öffentlichen Verwaltung mit. Derzeit ist sie Leiterin des Fachbereichs Internationale Handelsbeziehungen beim Bundesamt für Landwirtschaft. Sie verfügt über einen Master in Internationalem Recht der Universtität St. Gallen und einen Bachelor in Internationalen Beziehungen der Universität Genf.

Michèle Däppen tritt die Nachfolge von Christine Keller an, welche die Stadtverwaltung per Ende Januar 2024 verlassen hat.