Neue Departementssekretärin im Departement Soziales

Der Stadtrat hat Johanna Preisig zur neuen Departementssekretärin Soziales ernannt. Sie tritt per 1. Mai 2025 die Nachfolge von Eva Weishaupt an, die sich per Mitte 2025 pensionieren lässt.

Auf Antrag des Departements Soziales hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 4. Dezember 2024 Johanna Preisig (48) als neue Departementssekretärin Soziales ernannt.

Johanna Preisig bringt langjährige Erfahrungen in verschiedenen Führungspositionen mit. In den letzten 10 Jahren war sie in unterschiedlichen Funktionen bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA tätig, wo sie zuletzt während dreieinhalb Jahren den Geschäftsbereich Strategische Grundlagen mit rund 50 Mitarbeitenden leitete und Mitglied der Geschäftsleitung war. Zum Geschäftsbereich gehörte unter anderem das Generalsekretariat als Drehscheibe der FINMA und Unterstützung des Direktors.

Nach dem Lizentiat in Rechtswissenschaften erlangte Johanna Preisig 2006 das Fähigkeitszeugnis für den Rechtsanwaltsberuf des Kantons Zürich. 2012 schloss sie an der Universität St. Gallen einen Executive Master of European and International Business Law ab. Daneben absolvierte Johanna Preisig diverse Weiterbildungen, u.a. in den Themenbereichen Führung und Verhandlungstechnik.

Johanna Preisig tritt ihre Funktion am 1. Mai 2025 an und löst Eva Weishaupt ab, die das Departementssekretariat seit Mitte 2012 leitet und sich per Mitte 2025 pensionieren lässt.