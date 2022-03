Die neue Departementssekretärin im Departement Sicherheit und Umwelt heisst Christine Keller. Sie ersetzt Andreas Vögeli, der sich im vergangenen Herbst entschieden hat, die Stadtverwaltung per Ende Juni 2022 zu verlassen.

Christine Keller arbeitete seit 2018 bei Pfizer AG in Zürich, wo sie als «Country Compliance Lead» zur erweiterten Geschäftsleitung gehörte. Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung hat sie sich bei der Stadt Zürich angeeignet. Dort war sie während vier Jahren als Leiterin des neu gegründeten Fachstabs Erwachsenenschutz tätig und etablierte diesen zu einem kompetenten Dienstleistungszentrum. In einer Co-Projektleitung erarbeitete sie zudem die Fachstrategie Erwachsenenschutz.

Christine Keller verfügt nebst einem Studium der Rechtwissenschaften über das Anwaltspatent. Ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse hat sie mit einem DAS «Management for the Legal Profession» an der Universität in St. Gallen erweitert.

Die Funktion als Departementssekretärin beim Departement Sicherheit und Umwelt tritt Christine Keller per 1. Juni 2022 an.