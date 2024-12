Neue Co-Leitung des Schulamts gewählt

Lukas Höhener und Clemens W. Pachlatko übernehmen per 1. Januar 2025 die Leitung des Schulamts der Stadt Winterthur. Der Stadtrat hat sie als neue Doppelspitze gewählt, nachdem sie das Schulamt bereits seit dem 15. Juli 2024 interimistisch geführt haben. Es handelt sich um die erste Co-Leitung auf Bereichsebene der Stadt Winterthur.

Auf Antrag des Departements Schule und Sport hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 18. Dezember 2024 Lukas Höhener und Clemens W. Pachlatko zur Co-Leitung des Schulamts ernannt. Damit sind sie ab 2025 verantwortlich für die umfassenden Dienstleistungen, welche die Verwaltung der Winterthurer Volksschule zur Verfügung stellt. Zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehören auch die städtischen Sonderschulen, das Berufsvorbereitungsjahr Profil, die Mechatronik Schule Winterthur und die Kanzlei der Schulpflege. Zudem hat die Schulpflege der Stadt Winterthur an ihrer Sitzung vom 17. Dezember 2024 Lukas Höhener zum Schreiber der Schulpflege gewählt.

Lukas Höhener und Clemens W. Pachlatko führen das Schulamt bereits seit Mitte Juli 2024 interimistisch. Der Stadtrat und die Schulpflege hatten sich nach der Kündigung des Schulamtsleiters für diese Lösung entschieden, um zunächst die nötig gewordene Neuorganisation des Schulamts abzuschliessen. Diese geht auf die Zusammenführung der vier Schulkreise und die Behördenreform im Zuge der neuen Gemeindeordnung per 2022 zurück.

Interimszeit als Pilotprojekt genutzt

Die vorübergehende Lösung brachte auch die Möglichkeit, die angedachte Co-Leitung des Schulamts inklusive Schreiber:in-Funktion für die Schulpflege im Rahmen eines Pilotprojekts zu erproben und zu begleiten. Denn es ist das erste Jobsharing auf Bereichsleitungsebene der Stadt Winterthur. Lukas Höhener und Clemens W. Pachlatko sind sowohl fachlich als auch persönlich bestens dafür geeignet: Die beiden städtischen Kadermitarbeiter haben in der anspruchsvollen Zeit seit Juli einen internen und externen Rekrutierungsprozess durchlaufen.

Zu den Co-Leitern

Lukas Höhener arbeitet seit August 2020 im Departement Schule und Sport in der Abteilung Schulentwicklung: erst als Projektmitarbeiter, seit Januar 2022 als Abteilungsleiter. Zuvor war Lukas Höhener als Sekundarlehrer und in der Lehrer:innenbildung tätig. Er hat an der Universität Zürich in Erziehungswissenschaft promoviert und verfügt über Zusatzqualifikationen in Hochschuldidaktik und Führung.

Clemens W. Pachlatko arbeitet seit August 2021 im Departement Schule und Sport und leitete die Hauptabteilung Pädagogik und Beratung mit 500 Mitarbeitenden. Er ist ausgebildeter Sekundarlehrer, Schulleiter und spezialisiert auf die Bereiche Sonderpädagogik und Sonderschulen. Unter anderem war er als Leiter der Schweizer Schule in Mexiko und als Fachspezialist Unterrichtsentwicklung beim Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich tätig. Zudem verfügt er über einen MAS-Abschluss in Bildungsmanagement.