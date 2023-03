Doris Egloff ist die neue Leiterin Soziale Dienste. Der Stadtrat hat sie als Nachfolgerin von Daniel Knöpfli bestimmt, der seine Stelle im Januar 2023 gekündigt hat. Doris Egloff tritt die Leitung der Sozialen Dienste am 1. April 2023 an.

Auf Antrag des Departements Soziales hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 15. März 2023 Doris Egloff als neue Leiterin des Bereichs Soziale Dienste ernannt. Zu den Sozialen Diensten gehören die Hauptabteilungen Sozialberatung, Sozialversicherungen, Berufsbeistandsschafts- und Betreuungsdienst, Arbeitsintegration sowie die Prävention und Suchthilfe mit insgesamt rund 390 Mitarbeitenden.

Doris Egloff (59) kennt den Sozialbereich aus unterschiedlichen Perspektiven und verfügt über langjährige Führungserfahrungen in der Verwaltung. Nach ihrem Abschluss an der Höheren Fachschule im Sozialbereich HFS Luzern im 1996 hat sie an der Fachhochschule Nordwestschweiz einen Master of Advanced Studies MAS Betriebswirtschaftliches Management von Nonprofit Organisationen erworben und sich berufsbegleitend kontinuierlich u. a. in Change-Management weitergebildet. Doris Egloff führt seit 2018 die Sozialberatung – mit rund 140 Mitarbeitenden die grösste Hauptabteilung der Sozialen Dienste – und ist stellvertretende Bereichsleiterin Soziale Dienste. Zuvor war sie sieben Jahre Leiterin des Sozialzentrums Hönggerstrasse der Stadt Zürich.

Doris Egloff wird ihre neue Funktion am 1. April 2023 antreten. Ihr Vorgänger Daniel Knöpfli hat seine Stelle im Januar 2023 gekündigt.