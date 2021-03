Daniel Knöpfli ist der neue Leiter Soziale Dienste. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Verwaltung und einen ausgewiesenen Leistungsausweis im Sozialbereich. Daniel Knöpfli tritt die Leitung der Sozialen Dienste am 1. Oktober 2021 an.

Auf Antrag des Departements Soziales hat der Stadtrat Daniel Knöpfli als neuen Leiter des Bereichs Soziale Dienste ernannt. Zu den Sozialen Diensten gehören die Hauptabteilungen Sozialberatung, Sozialversicherungen, Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienst, Arbeitsintegration sowie die Prävention und Suchthilfe mit insgesamt rund 380 Mitarbeitenden.

Daniel Knöpfli (48) verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Verwaltung und einen ausgewiesenen Leistungsausweis im Sozialbereich. Als Co-Präsident der Sozialkonferenz Kanton Zürich ist er sowohl auf kantonaler als auch nationaler Ebene sehr gut vernetzt. Nach dem Studium der Sozialen Arbeit hat sich Daniel Knöpfli berufsbegleitend kontinuierlich weitergebildet und einen Executive Master of Nonprofit-Management FH und einen Master of Advanced Studies in Sozialrecht erworben. Seit 2009 führt er den Bereich Soziales und Gesundheit bei der Stadt Bülach mit rund 100 Mitarbeitenden.

Daniel Knöpfli wird seine neue Funktion am 1. Oktober 2021 antreten. Sein Vorgänger, Dieter P. Wirth, hat die Stadtverwaltung im letzten Jahr verlassen.