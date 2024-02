Neue Bereichsleitung Familie und Betreuung gewählt

Cornelia Heinemann Segmüller ist die neue Bereichsleiterin Familie und Betreuung. Der Stadtrat hat sie als Nachfolgerin von Regula Forster gewählt, die im Herbst 2024 pensioniert wird. Cornelia Heinemann Segmüller tritt ihre Stelle am 1. Juni 2024 an und übernimmt die Leitung des Bereichs offiziell am 1. August 2024.

Auf Antrag des Departements Schule und Sport hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 24. Januar 2024 Cornelia Heinemann Segmüller als neue Bereichsleiterin Familie und Betreuung ernannt. Der Bereich Familie und Betreuung sorgt dafür, dass über 5000 Winterthurer Kinder und Jugendliche familien- und schulergänzend betreut werden. Die Abteilung Frühe Förderung sowie das Kinder- und Jugendheim Oberi gehören ebenfalls zum Bereich mit insgesamt 650 Mitarbeitenden.

Die bisherige Leiterin, Regula Forster, hat den Bereich 2011 übernommen, diesen reorganisiert und stetig weiterentwickelt und während dreizehn Jahren kompetent geführt. Der Stadtrat bedankt sich schon jetzt für ihr Engagement und ihren sehr grossen Einsatz und wünscht Regula Forster das Beste für die Zeit nach ihrer Pensionierung.

Die künftige Bereichsleiterin, Cornelia Heinemann Segmüller (51), hat eine Kindertagesstätte im Ehrenamt aufgebaut, geführt und weiterentwickelt und ist Mitinitiantin eines Tagesstrukturangebots in ihrer Wohngemeinde. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind für sie eine Herzensangelegenheit, für welche sie sich auch beruflich engagiert hat. Cornelia Heinemann Segmüller war zuletzt als Leiterin Forschung und Entwicklung in der Lebensmittelbranche tätig und hat sich in dieser Führungsposition mit den Themen Innovation, Ernährung und Gesundheit befasst. Sie bringt langjährige Führungs- und Managementerfahrung mit.

Cornelia Heinemann Segmüller wird ihre neue Funktion am 1. Juni 2024 antreten und die Bereichsleitung nach einer zweimonatigen Einarbeitungszeit auf Beginn des neuen Schuljahres 2024/25 übernehmen.