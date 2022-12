Bild Legende:

Danijel Kljajic ist der neue Leiter Alter und Pflege. Er tritt per 1. Mai 2023 die Nachfolge von Markus Wittwer an, der sich vorzeitig pensionieren lässt.

Auf Antrag des Departements Soziales hat der Stadtrat Danijel Kljajic als neuen Leiter des Bereichs Alter und Pflege ernannt. Zu Alter und Pflege gehören die fünf städtischen Alterszentren und die städtische Spitex mit insgesamt rund 1000 Mitarbeitenden.

Danijel Kljajic verfügt über ausgewiesene Führungserfahrungen und einen sehr guten Leistungsausweis im Alters- und Pflegebereich. Nach der Ausbildung zum diplomierten Pflegefachmann HF hat er sich kontinuierlich weitergebildet. Er verfügt über einen Master of Advanced Studies (MAS) in Leadership und Management der Hochschule Luzern und hat unter anderem eine Weiterbildung in Institutionsleitung im sozialmedizinischen Bereich absolviert. Danijel Kljajic arbeitet seit 12 Jahren in verschiedenen Positionen im Bereich Alter und Pflege der Stadt Winterthur und führt seit 2019 das Alterszentrum Oberi mit rund 200 Mitarbeitenden. Im Bewerbungsverfahren hat er sich gegen mehr als 20 Kandidatinnen und Kandidaten erfolgreich durchgesetzt.

Danijel Kljajic wird seine neue Funktion am 1. Mai 2023 antreten. Der Bereichsleiter Markus Wittwer lässt sich vorzeitig pensionieren.