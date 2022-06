Die Stadt Winterthur schafft eine Anlaufstelle für Gastfamilien von Schutzsuchenden aus der Ukraine. Dazu beauftragt sie die Koordinationsstelle Flüchtlingshilfe Ukraine der reformierten Kirche. Die Anlaufstelle vermittelt Informationen, schafft Vernetzungsmöglichkeiten und kann in Konfliktsituationen Unterstützung organisieren.

Private sind in der Unterbringung und Betreuung von schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine sehr aktiv und engagiert; sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Situation. Von den insgesamt rund 700 Personen aus der Ukraine, die von den Sozialen Diensten aktuell finanziell unterstützt werden, leben etwa 320 Schutzsuchende bei rund 140 Gastfamilien. Der Stadt ist es bewusst, dass mit dem privaten Engagement viele Fragen verbunden sind und hat daher entschieden, Gastfamilien mit der neuen Anlaufstelle noch besser zu unterstützen.

Umfrage bei Gastfamilien

Zugleich ist es für die Stadt Winterthur wichtig, mehr über die Schutzsuchenden aus der Ukraine zu erfahren, die bei Gastfamilien leben. Sie hat daher eine kurze Umfrage lanciert und bittet alle Personen in Winterthur, die Geflüchtete aus der Ukraine beherbergen, diese Umfrage zu beantworten. Die Umfrage kann hier aufgerufen werden: Umfrage Gastfamilie. Die Resultate der Umfrage dienen auch dazu, das Angebot der neuen Anlaufstelle gemäss den Bedürfnissen der Gastfamilien zu gestalten.

Informationsvermittlung, Vernetzung und Beratung

Die niederschwellige Anlaufstelle vermittelt Informationen, berät in Alltagssituationen, schafft Vernetzungsmöglichkeiten unter Gastfamilien und kann in Konfliktsituationen Beratung und Unterstützung organisieren. Die Anlaufstelle vermittelt keine Flüchtlinge und nimmt auch keine Umplatzierungen vor, kann aber Gastfamilien in dieser Phase begleiten.

Anlaufstelle für Gastfamilien in der Stadt Winterthur

c/o Koordinationsstelle Flüchtlingshilfe

E-Mail: koordination.fluechtlingshilfe@reformiert-winterthur.ch

Telefon: 079 960 59 77 von Mo bis Do: 9 bis 12 Uhr; Fr: 14 bis 18 Uhr

«Haus zur Pflanzschule», St.Georgenstrasse 5, 8400 Winterthur (Termine vor Ort nur nach telefonischer Vereinbarung)

Dies ist eine gemeinsame Medienmitteilung der reformierten Kirche Winterthur und der Stadt Winterthur.