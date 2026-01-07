Nationaler Trauertag: Stadtrat ruft zur Teilnahme an der Schweigeminute auf

Bild Legende:

Der Stadtrat ruft die Winterthurer Bevölkerung auf, am kommenden Freitag um 14.00 Uhr, anlässlich des nationalen Trauertages eine Schweigeminute im Gedenken an die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana einzulegen.

Der Winterthurer Stadtrat ist erschüttert über die Brandkatastrophe in Crans-Montana und ihre unfassbaren Folgen. Er ist in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen sowie bei allen Menschen, die von diesem furchtbaren Ereignis betroffen sind.

Der Stadtrat spricht allen sein tiefes Mitgefühl und seine Solidarität aus.

Seit dieser Woche sind vor dem Hintergrund der Katastrophe die Fahnen beim Semper-Stadthaus, beim Superblock oder auch beim Polizeigebäude und beim Feuerwehrgebäude auf Halbmast.

Der Stadtrat ruft die Bevölkerung auf, am kommenden Freitag um 14.00 Uhr, anlässlich des nationalen Trauertages eine Schweigeminute im Gedenken an die Opfer einzulegen. Wie in der ganzen Schweiz werden zu diesem Zeitpunkt auch die Winterthurer Kirchen ihre Glocken läuten lassen. In den Winterthurer Stadtbussen wird am Freitag ebenfalls auf die Schweigeminute hingewiesen.

Die Winterthurer Kirchgemeinden werden für die persönliche Anteilnahme ausserdem Kondolenzbücher auflegen: in der Zentrumskirche St. Peter und Paul an der Tellstrasse sowie in der Stadtkirche in der Altstadt.

Auch der Bund hat auf seiner Webseite ein Kondolenzbuch eingerichtet, um das persönliche Mitgefühl und die Anteilnahme auszudrücken: admin.ch/condoleances