Nachwuchs im Wildpark Bruderhaus
Ein Wildschwein-Frischling und elf Mufflons, darunter eine seltene Zwillingsgeburt, sind im Wildpark Bruderhaus zur Welt gekommen. Die Jungtiere sind bereits munter in der Anlage unterwegs.
Ende April sind im Zeitraum von zwei Wochen elf Lämmer von zehn Muttertieren zur Welt gekommen. Das Geschlecht der Jungtiere steht noch nicht fest. Wie letztes Jahr erstmals im Wildpark Bruderhaus gab es auch dieses Jahr eine bei dieser Tierart seltene Zwillingsgeburt. Die Jungtiere sind alle wohlauf und werden demnächst markiert und entwurmt. Die Herde besteht nun aus 22 adulten Tieren, darunter 7 Widder und 15 Schafe sowie den 11 Jungtieren. Die Lämmer werden in ihren ersten zwei Lebensmonaten gesäugt. Bereits nach vier bis fünf Wochen nehmen sie auch feste Nahrung zu sich.
Bei den Wildschweinen hat die vierjährige Bache «Petra» vier Frischlinge geworfen, von denen allerdings nur eines überlebt hat. Nach dem Tod der zwölfjährigen Bache «Muna», die eine Veränderung auf der Lunge hatte, wie sich bei der Obduktion im Tierspital herausgestellt hat, besteht die Wildschweinrotte aus einem Keiler, zwei Bachen und dem Frischling, dessen Geschlecht noch nicht bestimmt werden konnte.
Während die Mufflons den ganzen Tag über aktiv sind, sind die Wildschweine in den frühen Morgenstunden und ab dem späteren Nachmittag bis in die Nacht hinein aktiv.
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Mit dem Bus ins Bruderhaus
Die Busse der Linie 12 verkehren jeweils am Mittwoch, Samstag, Sonntag und an Feiertagen im Halbstundentakt ab der Haltestelle «Archstrasse/HB». Während der Busbetriebszeiten ist die Bruderhausstrasse für Motorfahrzeuge gesperrt. An den übrigen Wochentagen fährt die Linie 4 von der Haltestelle «Archstrasse/HB» bis zur Haltestelle «Breite». Von dort erreicht man den Wildpark in rund 30 Minuten zu Fuss auf signalisierten Wanderwegen durch den Wald. Parkplätze stehen nur in sehr begrenzter Anzahl zur Verfügung und sind kostenpflichtig.
Spielplatz, Chasperli-Theater und Sofa-Kino
Der grosse Spielplatz ist nach der Teilsanierung wieder ganz offen. Für Klein und Gross führt das Tierschutzkompetenzzentrum Kompanima jeweils sonntags bei schönem Wetter um 13.15 Uhr und 15.15 Uhr das Chasperli-Theater «S’glangwiilt Säuli» auf. Das Puppentheater wird aus einem mobilen Bauwagen heraus bis zum 18. Oktober gezeigt. Ab 30. Mai werden im Raum neben dem öffentlichen WC jeweils zur vollen Stunde verschiedene Filme für verschiedene Altersgruppen gezeigt. Der Eintritt ist bei beiden Angeboten frei. Infos: kompanima.ch/tierschutzbildung
Ganzjähriger Aussenausschank
Das Restaurant Bruderhaus hat seit letztem Sommer einen neuen Aussenausschank, an dem sich Besuchende ganzjährig verpflegen können. Im Restaurant wurde die Gaststube erweitert, um bei schlechtem Wetter mehr Raum im Innern bieten zu können.