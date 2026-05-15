Nachwuchs im Wildpark Bruderhaus

Ein Wildschwein-Frischling und elf Mufflons, darunter eine seltene Zwillingsgeburt, sind im Wildpark Bruderhaus zur Welt gekommen. Die Jungtiere sind bereits munter in der Anlage unterwegs.

Ende April sind im Zeitraum von zwei Wochen elf Lämmer von zehn Muttertieren zur Welt gekommen. Das Geschlecht der Jungtiere steht noch nicht fest. Wie letztes Jahr erstmals im Wildpark Bruderhaus gab es auch dieses Jahr eine bei dieser Tierart seltene Zwillingsgeburt. Die Jungtiere sind alle wohlauf und werden demnächst markiert und entwurmt. Die Herde besteht nun aus 22 adulten Tieren, darunter 7 Widder und 15 Schafe sowie den 11 Jungtieren. Die Lämmer werden in ihren ersten zwei Lebensmonaten gesäugt. Bereits nach vier bis fünf Wochen nehmen sie auch feste Nahrung zu sich.

Bei den Wildschweinen hat die vierjährige Bache «Petra» vier Frischlinge geworfen, von denen allerdings nur eines überlebt hat. Nach dem Tod der zwölfjährigen Bache «Muna», die eine Veränderung auf der Lunge hatte, wie sich bei der Obduktion im Tierspital herausgestellt hat, besteht die Wildschweinrotte aus einem Keiler, zwei Bachen und dem Frischling, dessen Geschlecht noch nicht bestimmt werden konnte.

Während die Mufflons den ganzen Tag über aktiv sind, sind die Wildschweine in den frühen Morgenstunden und ab dem späteren Nachmittag bis in die Nacht hinein aktiv.