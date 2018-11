Bereits eine beliebte Tradition: Jeweils am letzten Samstagnachmittag im November haben Winterthurerinnen und Winterthurer die Möglichkeit, Kunst- und Alltagsgegenstände zwecks Begutachtung und Bestimmung erfahrenen Fachleuten zu zeigen. In diesem Jahr öffnet das Münzkabinett an der Museumstrasse 52 für den Anlass seine Türen.