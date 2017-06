Das Münzkabinett der Stadt Winterthur wird zum Rechtsdomizil des International Numismatic Council. Dies ist ein Ergebnis der ausgezeichneten internationalen Vernetzung im Fachgebiet der Numismatik des Winterthurer Museums.

Der Internationale Numismatische Rat (INR) / International Numismatic Council (INC) ist die Dachorganisation der internationalen wissenschaftlichen Numismatik. Der INC organisiert alle 6 Jahre die Internationalen Numismatischen Kongresse, übt das Patronat für wissenschaftliche Projekte aus und fördert den Austausch unter Forscherinnen und Forschern. Zu den Mitgliedern des INC zählen gegenwärtig etwa 160 Institutionen (Museen, Universitätsinstitute, Bibliotheken) aus 31 Ländern.

2015 konstituierte sich der INC neu als Verein nach schweizerischem Recht. Nun hat sich der INC entschieden, auch seinen juristischen Sitz in die Schweiz zu verlegen. Das Münzkabinett der Stadt Winterthur wird ab 1. Juli 2017 als Rechtsdomizil fungieren und auch das Archiv des INC soll hierher überführt werden.

Für das Winterthurer Museum bedeutet dies, dass es zum formellen Sitz des INC wird. Die laufenden Geschäfte des INC werden aber weiterhin durch den Vorstand des INC geführt. Vor allem ist dies aber Ausdruck der ausgezeichneten internationalen Vernetzung des Münzkabinetts im Fachgebiet der Numismatik.

Der Vorstand des INC besteht aus neun Mitgliedern aus neun Ländern; vertreten sind aktuell einige der grössten Münzsammlungen der Welt: Wien, Berlin, Stockholm, New York und Brüssel. Das Präsidium befindet sich zur Zeit in Wien. Von 2003 bis 2015 war der Leiter des Winterthurer Münzkabinetts, Benedikt Zäch, Mitglied des Vorstandes, zuletzt von 2009 bis 2015 als Vizepräsident des INC.