Ein Jahr lang haben die Lernenden des 4. Lehrjahres der Mechatronikschule Winterthur MSW an ihren Abschlussarbeiten getüftelt und gearbeitet. Am 12. Mai 2017 präsentieren die Lernenden nun ihre Projektarbeiten in einer öffentlichen Ausstellung. Die besten Projekte werden am Tag der Vernissage durch eine Fachjury ausgezeichnet.

Im Rahmen der bereichsübergreifenden Projektarbeit der MSW-Lernenden findet am 12. Mai 2017, von 16 bis 18 Uhr, die Präsentation der diesjährigen Projekte statt. In kleinen Teams realisierten die Lernenden während eines Jahres ein Projekt von der Planung bis zur Realisation. Unter der Leitung der Berufsfachschule wurden diese Ideen entworfen und ausgearbeitet und in der Werkstatt schliesslich realisiert. Einzelne Projekte decken das ganze Spektrum der Mechatronik ab, was eine enge Zusammenarbeit zwischen den MSW-Berufsfeldern Polymechanik, Automation und Elektronik erforderte. Die Ausstellung kann frei und kostenlos besichtigt werden. Eine Fachjury bewertet die verschiedenen Arbeiten, die besten werden noch gleichentags prämiert. Die Siegerehrung findet um 17.30 Uhr im Festzelt statt. In der Vergangenheit wurden MSW-Abschlussprojekte immer wieder für den nationalen Wettbewerb von Schweizer Jugend forscht nominiert und haben dort mit sehr guten Resultaten abgeschlossen.

Tag der offenen Tür vom 13. Mai 2017

Am Samstag, 13. Mai 2017, findet an der MSW zudem der Tag der offenen Tür statt. Die Bevölkerung der Stadt und Region Winterthur ist eingeladen, sich von 9 bis 15 Uhr ein Bild von der Ausbildung der zurzeit 210 Lernenden zu machen. Die Lernenden der Bereiche Polymechanik, Automation, Elektronik und Informatik können bei ihrer täglichen Praxisarbeit beobachtet werden.