MSW: Projektvernissage, Tag der offenen Tür und Roboterwettbewerb

An drei Tagen im Mai öffnet die MSW Mechatronik Schule Winterthur an der Zeughausstrasse 56 ihre Türen für die Öffentlichkeit und lädt hierzu auch die Medienschaffenden herzlich ein.

Projekt-Vernissage am Dienstag, 13. Mai 2025, von 17 bis 18 Uhr mit anschliessender Prämierung durch Co-Schulamtsleiter Lukas Höhener

Die Lernenden des vierten Bildungsjahres zeigen ihre Abschlussprojekte der Öffentlichkeit: von innovativen Ideen, die teilweise von den Absolvent:innen der MSW nach Lehrende weiterentwickelt und zur Marktreife gebracht werden, über Lehrmittel für die Ausbildung der MSW-Berufe bis zu Anschauungsmodellen technischer Phänomene. Co-Schulamtsleiter Lukas Höhener prämiert im Anschluss an die Präsentation die besten Projekte. Sie wurden von einer Jury, die aus Vertreter:innen aus Bildung und Wirtschaft zusammengesetzt ist, beurteilt.

Tag der offenen Tür am Samstag, 17. Mai 2025, von 9 bis 15 Uhr

Der Tag der offenen Tür gibt einen Einblick in die Berufsbildung an der MSW. In diesem Jahr gibt es insbesondere zu entdecken:

• Projekte der MSW-Lernenden des vierten Bildungsjahres

• Rennauto von Zurich UAS Racing

• MSW-Kunden-Corner

Regionalausscheidung des internationalen Roboterwettbewerbs für Kinder und Jugendliche am Samstag, 24. Mai 2025, von 9 bis 17.30 Uhr

Bei diesem Wettbewerb stellen 8- bis 22-Jährige ihre Fähigkeiten in Robotik und Programmierung unter Beweis. Beim Regionalwettbewerb der «World Robot Olympiad» bewältigen Kinder und Jugendliche in den Kategorien Elementary, Junior und Senior komplexe Aufgaben auf Basis von Lego Mindstorms.