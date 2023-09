MSW-Automatiker holt Gold an den Schweizer Berufsmeisterschaften

Erneut war ein Lernender der Mechatronik Schule Winterthur MSW äusserst erfolgreich bei den Swiss Skills. Der Automatiker Leon Bamert gewinnt zusammen mit seinem Teamkollegen die Goldmedaille in der Disziplin Industrie 4.0. Mit der Goldmedaille wurde den beiden symbolisch auch das Ticket für die Teilnahme an den World Skills 2024, der Berufs-Weltmeisterschaft 2024 in Lyon, übergeben.

Die Berufsverbände führen an verschiedenen Standorten der Schweiz zu unterschiedlichen Daten im Jahr 2023 Schweizer Berufsmeisterschaften, die Swiss Skills Championships 2023, durch. Ein besonderes Highlight war die Schweizer Meisterschaft der Tech-Industrie, die im Rahmen der Automation-Fachmesse Sindex in Bern unter der Leitung des Verbands der Schweizer Tech-Industrie «Swissmem» ausgetragen wurde.

Das Team der Industrie 4.0 mit dem Automatiker EFZ Leon Bamert aus der MSW und seinem Teamkollegen Maurin Schickli, Informatiker EFZ bei der Bühler Uzwil, hat die Goldmedaille gewonnen. Der Wettkampf in der Disziplin Industrie 4.0 setzt umfangreiche Kenntnisse von automatisierter Produktion, Programmierung, Digitalisierung und Montagetechnik voraus. Mit dem Gewinn der Goldmedaille werden die beiden jungen Berufsfachleute die Schweiz an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Lyon vertreten.

Bis zum Auftritt auf der grossen internationalen Bühne durchlaufen die beiden nun ein intensives Vorbereitungstraining. Dieses beinhaltet öffentliche Prüfungstests, Vorbereitungen im Rahmen des nationalen Swiss-Skills-Teams und natürlich Trainings im Mechatronik-Labor der MSW.

Nebst dem Team in der Kategorie Industrie 4.0 nahm die MSW auch mit einem Vertreter in der Disziplin Elektronik teil. Leider reichte es dem Elektroniker EFZ, Milan Rozycki, nicht für einen Podestplatz. Dennoch gehört er mit der Qualifikation und Teilnahme an den Swiss Skills zu den besten Elektronikern der Schweiz. Bemerkenswert ist, dass Milan die Qualifikation bereits im zweiten Lehrjahr erreicht hat. Er wird also die Chance haben, sich erneut zu qualifizieren.