MSW-Abschlussfeier 2026: 40 Fähigkeitszeugnisse und einige kantonale Bestleistungen

An der diesjährigen Abschlussfeier der Mechatronik Schule Winterthur (MSW) durften 40 Lernende ihr eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) entgegennehmen. Mit ihrem erfolgreichen Lehrabschluss stehen der Wirtschaft und Industrie der Region Winterthur erneut hochqualifizierte Fachkräfte zur Verfügung.

Die Absolventinnen und Absolventen haben während vier Jahren eine anspruchsvolle technische Ausbildung absolviert und dabei nicht nur Fachwissen, sondern auch Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und Ausdauer bewiesen. In seiner Festansprache betonte MSW-Direktor Markus Hitz, dass der Lehrabschluss weit mehr sei als eine berufliche Qualifikation. Entscheidend seien auch Werte wie Zuverlässigkeit, Mut, Flexibilität und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen.

Die Stadt Winterthur wurde durch Stadträtin Romana Heuberger vertreten. Sie gratulierte den jungen Berufsleuten zu ihrem Erfolg und würdigte deren Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Winterthur.

Besonders ausgezeichnet wurden die besten Qualifikationsverfahren: Ian Hofer (Automatiker) mit der Note 5,8, Philippe Messmer (Elektroniker) mit 5,9 sowie Silvan Meier (Polymechaniker) mit 5,7. Die besten Leistungen über die gesamte vierjährige Lehrzeit erzielten Ian Hofer und Philippe Messmer mit der hervorragenden Durchschnittsnote von 6,0.

Auch kantonal erreichten die MSW-Absolventen Spitzenplätze. Gold ging an Ian Hofer und Philippe Messmer, Silber an Alvar Boliger und Silvan Meier sowie Bronze an Marco Bolliger.