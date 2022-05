Der mittlere Walcheweiher wurde diese Woche mit Hilfe eines Spezialboots von Wasserpflanzen befreit. Das Amphibienfahrzeug, das mit einer speziellen Konstruktion ausgestattet ist, schneidet und rupft die Pflanzen. Dies soll ein allzu schnelles Nachwachsen verhindern. Auf den Schutz von Fischen und anderen Lebewesen wurde Rücksicht genommen.

Die Walcheweiher bei Veltheim sind in den letzten Jahren mit dem Quirlblättrigen Tausendblatt zugewachsen. Dem Tausendblatt gefällt es dort aufgrund der guten Wasserqualität. Um die biologische Vielfalt zu fördern und die Weiher für Besucherinnen und Besucher attraktiver zu machen, wurde der mittlere diese Woche so weit wie möglich von Wasserpflanzen befreit. Stadtgrün liess dazu ein Amphibienfahrzeug kommen, das über eine Spezialkonstruktion verfügt. Diese schneidet und rupft die Pflanzen. Das Ausmähen ist so nachhaltiger, und es dauert etwas länger, bis die Wasserpflanzen nachwachsen.

Stadtgrün hat die Arbeiten im Weiher mit dem zuständigen Fischereiaufseher abgesprochen. Sie finden ausserhalb der Laich- und Brutzeiten statt und sind dank des speziellen Amphibienfahrzeugs verträglich und schonend für die Umwelt.

Bilder vom Ausmähen finden Sie unter Downloads.