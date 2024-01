Mittel für Kinder und Jugendliche in Oberi

Der Ferienkolonieverein Oberwinterthur hat sich aufgelöst. Das Vereinsvermögen wird in einen Fonds zur Finanzierung von Jugendräumen in Oberwinterthur überführt. Die Stadt sucht nach geeigneten Räumlichkeiten.

Der Ferienkolonieverein Oberwinterthur löst sich nach hundert Jahren auf. Dies beschloss der Verein an seiner Generalversammlung im Juli 2023. Das Vereinsvermögen von 215 000 Franken wird als Schenkung mit Zweckbindung in einen neuen Fonds der Stadt Winterthur integriert. Das Geld soll Kindern und Jugendlichen in Oberwinterthur zu Gute kommen. Konkret sollen damit Räume für Kinder- und Jugendangebote gekauft oder gemietet werden.

Die Kinder- und Jugendbeauftragte des Departements Soziales untersucht aktuell die Bedürfnisse und Anliegen der Oberwinterthurer Jugend im Rahmen eines Bundes-Modellprojekts. Sie kann entsprechend gut beurteilen, welche Kriterien ein Raum für Kinder und Jugendliche erfüllen und was darin stattfinden soll. Der Stadtrat überträgt deshalb dem Departement Soziales die Kompetenz zur Verwendung der finanziellen Mittel des Fonds «Finanzierung von Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche in Oberwinterthur».

Geeignete Räume können gemeldet werden

Die Stadt Winterthur sucht nun Immobilien, die sich für begleitete Freizeitangebote, z. B. für Spielnachmittage, Workshops oder gemütliches Besammensein von Kindern und Jugendlichen, eignen. Sie sollen über Toiletten verfügen und im Idealfall über eine Kochmöglichkeit. Priorität haben Räumlichkeiten in der Umgebung der Schulen Guggenbühl, Wallrüti oder Zinzikon. Wer Kenntnis von möglicherweise geeigneten Räumen hat oder selbst welche zur Verfügung stellen kann, soll sich bei Mireille Stauffer, Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Winterthur, melden (052 267 51 90, mireille.stauffer@win.ch).