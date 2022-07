Der Stadtrat hat 687 Mitglieder sowie die Präsidien und Kader der Kreiswahlbüros für die Amtsdauer 2022–2026 gewählt. Sie sind in den sieben Kreiswahlbüros organisiert und für die Auszählung der Ergebnisse bei Wahlen und Abstimmungen verantwortlich.

Die sieben Kreiswahlbüros werden jeweils durch Präsidien und weitere Kadermitglieder geführt. Neben den Mitgliedern hat der Stadtrat auch die Präsidien und Sekretariate sowie deren Stellvertretungen für die Amtsdauer 2022–2026 gewählt. In drei Kreisen kommt es zu Wechseln im Präsidium: Alain Fischbacher wird Präsident in Winterthur-Stadt, Samuel Witzig in Oberwinterthur und Othmar Mannhart in Wülflingen. Alle drei können auf langjährige Wahlbüroerfahrung in leitenden Funktionen zurückblicken.

Insgesamt treten fünf Kadermitglieder zurück: Peter Lehmann (Präsident Winterthur-Stadt), Jürg Billwiller (Präsident Oberwinterthur), Felix Landolt (Präsident Wülflingen), Rachel Joelson (Sekretärin Winterthur-Stadt) und Roland Bürge (Sekretär Mattenbach). Gemeinsam weisen sie über 120 Jahre Wahlbüroerfahrung auf. Gerade Peter Lehmann und Jürg Billwiller haben in 20 Jahren führender Tätigkeit nicht nur ihre eigenen Wahlbüros geprägt, sondern wurden auch auf kantonaler Ebene immer wieder in komplexe Wahlgeschäfte einbezogen (z.B. Vorbereitung Nachzählung Regierungsratswahlen oder Planung von E-Voting). Der Stadtrat bedankt sich bei diesen fünf Kadermitgliedern und ist zuversichtlich, dass die Wahlbüroarbeit mit hoher Qualität weitergeführt werden kann.