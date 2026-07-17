Mitglieder und Kader der Kreiswahlbüros neu gewählt

Der Stadtrat hat die Wahlbüromitglieder der sieben Kreiswahlbüros sowie deren Präsidien und weiteren Kadermitglieder für die Amtsdauer 2026–2030 gewählt. Insgesamt engagieren sich 788 Personen in den Kreiswahlbüros, die den Stadtrat in seiner Funktion als wahlleitende Behörde bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen in der Stadt Winterthur unterstützen.

Mit der neuen Amtsdauer kommt es auch zu verschiedenen personellen Veränderungen in den Kaderfunktionen der Kreiswahlbüros. In Mattenbach übernimmt neu Annina Meier das Präsidium. Als bisherige Vizepräsidentin verfügt sie über langjährige Erfahrung in leitender Funktion innerhalb des Kreiswahlbüros. Die weiteren neuen Kadermitglieder sind: Donatella De Toro (Stv. Sekretärin Winterthur-Stadt), Yvonne Hörler (Sekretärin Oberwinterthur), Paul Schöchlin (Vizepräsident Töss), Patrick Müllhaupt (Sekretär Töss), Priska Rey (Stv. Sekretärin Töss), René Lisibach (Vizepräsident Wülflingen) und Elga Di Prizio (Vizepräsidentin Mattenbach).

Der Stadtrat dankt den neu gewählten sowie den wiedergewählten Mitgliedern des Wahlbüros für ihre Bereitschaft, dieses verantwortungsvolle Amt zu übernehmen. Er ist überzeugt, dass die hohe Qualität der Wahlbüroarbeit auch in der neuen Amtsdauer gewährleistet bleibt.