Der Stadtrat hat Dominik Siegmann (SP) per sofort als Mitglied des Grossen Gemeinderates für die Amtsdauer 2018 bis 2022 für gewählt erklärt. Er rutscht nach für Christoph Baumann, der am 10. Juni 2018 zum Präsidenten der Kreisschulpflege Oberwinterthur gewählt wurde. Das Präsidium einer Kreisschulpflege ist mit dem Amt als Mitglied des Grossen Gemeinderates nicht vereinbar. Baumann ist per 3. Juli 2018 aus dem Parlament zurückgetreten. Sein Nachfolger Dominik Siegmann wurde 1969 geboren und ist Projektleiter / MAS Kulturmanagement & GSR.