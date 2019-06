Stadtbus fährt während des Nordostschweizer Jodlerfests Sonderfahrten und Entlastungsbusse vom Winterthurer Hauptbahnhof zum Festgelände in Wülflingen und zurück.

Vom 21. bis 23. Juni 2019 findet das Nordostschweizer Jodlerfest in Winterthur-Wülflingen statt. An den drei Tagen werden bis zu 60 000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Ein Grossteil wird den Stadtbus nutzen, um vom Hauptbahnhof zum Festgelände in Wülflingen und wieder zurückzufahren.

Um die grosse Nachfrage abdecken zu können, fährt Stadtbus Winterthur ab der Kante G am Bahnhofplatz Entlastungskurse zu den Haltestellen «Schloss» und «Lindenplatz» und wieder zurück.

Der Höhepunkt des dreitägigen Fests ist der Umzug am Sonntagnachmittag. Dieser führt durch das Zentrum von Wülflingen. Zwischen 13.30 und 16 Uhr ist die Wülflingerstrasse gesperrt. Stadtbus Winterthur und Postauto fahren während dieser Zeit via Salomon-Hirzel-Strasse und bedienen die «Ersatzhaltestelle Schloss».

Detaillierte Informationen zum ÖV-Angebot während des Nordostschweizer Jodlerfests sind unter stadt.winterthur.ch/stadtbus/winti_jodelt_2019 verfügbar.

Stadtbus weist darauf hin, dass der Zugang zu den verschiedenen Veranstaltungsorten in Winterthur-Wülflingen für den motorisierten Individualverkehr eingeschränkt ist. Deshalb wird empfohlen, das Angebot des öffentlichen Verkehrs zu nutzen.