Mehr Platz für Schulsport in Seen-Mattenbach

Die Stadt Winterthur mietet ab dem Schuljahr 2026/27 einen Teil der neuen Dreifachsporthalle Win4 im Sportpark Deutweg. Damit reagiert sie auf den wachsenden Bedarf an Sportinfrastruktur im Stadtteil Seen-Mattenbach und schafft dringend benötigte Kapazitäten für den obligatorischen Schulsport.

Im Stadtteil Seen-Mattenbach gibt es bereits heute zu wenig Sporthallen für den Schulsport. Gemäss der Daten, wie sich die Schüler:innenzahlen in den kommenden Jahren entwickeln, wird sich dieses Problem verschärfen. Deshalb mietet die Stadt Winterthur ab dem Schuljahr 2026/27 zusätzliche Fläche in der neuen Dreifachsporthalle der Win4 AG an der Grüzenfeldstrasse 38. Das Gebäude befindet sich in der finalen Bauphase.

Der Schulsport findet künftig in einem Teil der neuen Halle im Sportpark Deutweg statt. Der Stadtrat hat den Verpflichtungskredit für die jährlichen Mietkosten von 91'260 Franken bewilligt. Die Miete umfasst 36 Lektionen pro Woche während 39 Schulwochen und ist vorerst auf fünf Jahre befristet. Nach drei Jahren wird überprüft, ob Bedarf für eine Verlängerung besteht. Die Dreifachhalle bietet eine moderne Ausstattung, Garderoben, Materialräume sowie sanitäre Anlagen.

Diese Mietlösung stellt auch den obligatorische Schulsport während der anstehenden Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an Schulanlagen sicher. Zudem schafft Winterthur flexible Perspektiven für die langfristige Schulraumplanung.