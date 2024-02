Mehr Einsätze für Schutz & Intervention Winterthur im 2023

Im vergangenen Jahr hat Schutz & Intervention Winterthur (SIW) 1125 Einsätze geleistet. Das entspricht etwas mehr als 10 000 Einsatzstunden von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr sowie 186 Diensttagen der Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung. Im September hat Tobias Janka das Kommando bzw. die Bereichsleitung von SIW übernommen.

Die Anzahl Einsätze von SIW beläuft sich 2023 auf insgesamt 1125. Gegenüber dem Vorjahr hat sie sich um 130 Einsätze (plus 13 Prozent) erhöht. Diese Zunahme ist insbesondere auf mehr Elementarereignisse wie Unwetter oder Schneefall zurückzuführen. Insgesamt hat die Feuerwehr von SIW 10 581 Einsatzstunden geleistet (2022: 9662 Einsatzstunden). Die Freiwillige Feuerwehr hat die Berufsfeuerwehr bei 163 Einsätzen unterstützt.

Aussergewöhnliche Einsätze

2023 zählt unter anderem der Einsatz in der Winterthurer Abwasserreinigungsanlage (ARA) zu den nicht alltäglichen: Gasgeruch aus dem Gasometer. An diesem 10. Juni haben 71 Angehörige der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr von SIW gemeinsam insgesamt über 430 Einsatzstunden geleistet. Unterstützt haben zudem Milizangehörige der Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung. Zu den Grossbränden zählt 2023 der Turnhallenbrand im Schulhaus Tössfeld am 28. Mai, bei dem etwas mehr Einsatzkräfte als in der ARA knapp 450 Stunden im Einsatz gestanden haben. Weiter hat SIW 2023 zahlreiche besonders tragische Einsätze zu verzeichnen.

Weniger Nothilfe-Einsätze

Die zu SIW gehörende Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung (ZSO WIUM) hat 2023 neun Einsätze (2022: 18 Einsätze) bzw. 186 Diensttage geleistet. Der Rückgang ist auf weniger Nothilfe-Einsätze zurückzuführen. An zwei solchen haben die Milizangehörigen der ZSO WIUM an zusammengezählt 154 Diensttagen weitere Unterkünfte an der Adlerstrasse für geflüchtete Menschen eingerichtet. Bei sieben Einsätzen hat die ZSO WIUM die Feuerwehr unterstützt (35 Diensttage). An der Veranstaltung «SIW fassbar» im Juni 2023 haben die Zivilschutz-Angehörigen den Besuchenden einen Einblick in ihre verschiedenen Aufgaben für den Bevölkerungsschutz ermöglicht.

Kommandowechsel

Seit dem 1. September 2023 ist Tobias Janka Kommandant und Bereichsleiter von SIW. Er hat die Aufgaben von seinem Vorgänger Jürg Bühlmann übernommen, der nach über 20 Jahren Tätigkeit den frühzeitigen Altersrücktritt angetreten hat.