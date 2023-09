Mehr Bus auf den Linien 7, 12 und 674 und neue Wartehallen

Für das Fahrplanjahr 2024 stehen in der Stadt Winterthur einige Verbesserungen und wenige Änderungen an. Auf der Linie 7 führt Stadtbus Winterthur durchgehend den 10-Minuten-Takt ein. Die Linie 12 verkehrt öfters. Die Linie 674 erhält dank eines zusätzlichen Fahrzeugs bessere Zuganschlüsse. Und in Wiesendangen ändert sich die Führung der Linie 610.

Ab dem 11. Dezember 2023 gilt der neue Fahrplan des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz. Nach der öffentlichen Auflage im Frühling 2023 hat der Verkehrsrat des ZVV diesen mittlerweile genehmigt. Für die Stadt Winterthur gibt es einige Verbesserungen und wenige Änderungen. Die Abfahrtszeiten können sich teilweise verschieben. Fahrgäste sollten deshalb unbedingt den elektronischen Fahrplan konsultieren, um allfällige Änderungen nicht zu verpassen.

Erweiterung des Angebots und neue Wartehallen auf der Sulzerallee

Einen Angebotsausbau setzt Stadtbus Winterthur auf der Linie 7 um. Bereits heute verkehren die Busse der Linie 7 werktags in der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeit im 10-Minuten-Takt. Ab dem Fahrplanwechsel gilt dieser Takt während des ganzen Tages jeweils von Montag bis Freitag, also auch in der Nebenverkehrszeit von 08.30 bis 15.30 Uhr. Bisher verkehrten die Busse in dieser Zeit im 15-Minuten-Takt. Der Taktausbau der Linie 7 kommt zur richtigen Zeit, denn sie verzeichnete im vergangenen Jahr den grössten Zuwachs an Fahrgästen. Dies hängt unter anderem mit der Bautätigkeit im Gebiet Neuhegi zusammen. Zusätzlich erhalten die Haltestellen Else Züblin und Schulhaus Neuhegi stadteinwärts bis Ende dieses Jahres eine Wartehalle.

Ein erweitertes Angebot ist dank eines zusätzlichen Fahrzeugs auch auf der Linie 674 zwischen Pfungen/Neftenbach und Seuzach möglich. Dies betrifft die Hauptverkehrszeit zwischen Montag und Freitag jeweils morgens in Richtung Winterthur und abends in Richtung Neftenbach/Pfungen und Seuzach (sogenannte Lastrichtung). Damit verbessern sich die Anschlüsse an die Bahn. Zudem bedient die Linie 674 die neue Haltestelle Wani in Pfungen.

Die «Freizeit»-Linie 12, welche den Hauptbahnhof mit dem Bruderhaus verbindet, verkehrt neu bereits ab 09.17 Uhr statt wie bisher erst ab 11.17 Uhr. Auch abends findet eine Erweiterung statt: Der letzte Bus verlässt das Bruderhaus um 19.17 Uhr und nicht bereits um 18.17 Uhr. Die Linie 12 verkehrt wie bisher jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag.

Änderungen auf der Linie 610

Weiter ändert sich die Führung der Linie 610 in Wiesendangen. Der Bus bedient die Haltestellen Wasserfuri und Attikerstrasse nur in Richtung Bahnhof Oberwinterthur. Zudem halten die Busse der Linie 610 in Richtung Hinterdorf an der neuen Kante der Haltestelle Ländli auf der Stationsstrasse. Die neue Linienführung ist nötig, damit trotz Tempo 30 in Wiesendangen die Fahrpläne eingehalten werden können.

Darüber hinaus optimiert Stadtbus Winterthur die Fahrplanzeiten auf der Linie 660, womit sich die Zuganschlüsse weiter verbessern.