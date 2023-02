Der 2021 erarbeitete Masterplan Pflegeversorgung schafft die Grundlage für ein lückenloses und bedarfsgerechtes Pflege- und Betreuungsangebot. Gegenwärtig laufen verschiedene Projekte zur Umsetzung der im Bericht formulierten Massnahmen. Dazu gehört etwa die Schaffung von Übernachtungsplätzen für Tagesgäste oder die Einführung der Alters Reha in den städtischen Alterszentren.

Seniorinnen und Senioren in Winterthur sollen bis ins hohe Alter ein selbstbestimmtes Leben führen und geeignete, dem individuellen Bedarf entsprechende Unterstützungsangebote nutzen können. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden im Masterplan 35 Massnahmen definiert.

Neue Angebote: Übernachtungsangebot für Tagesgäste und Alters Reha

Seit Frühling 2022 werden für die Gäste des Tageszentrums Adlergarten Übernachtungsplätze angeboten. Wer einen Tag im Tageszentrum verbringt, kann – nach Voranmeldung – im Alterszentrum übernachten. Das neue Angebot entspricht einem Bedürfnis und entlastet die pflegenden Angehörigen.

Ebenfalls neu geschaffen wurde die Alters Reha: Wer nach einem Spitalaufenthalt oder einer Krankheit zu geschwächt ist, um den Alltag zuhause zu bewältigen, kann in den Alterszentren Oberi oder Adlergarten die stationäre Alters Reha mit den notwendigen ärztlichen, therapeutischen und pflegerischen Behandlungen nutzen. Die Alters Reha unterstützt die Rückkehr ins eigene Zuhause.

Ein zentrales Ziel des Masterplans Pflegeversorgung ist die Schaffung von altersgerechten Wohnungen mit Service im mittleren und unteren Preissegment. Bis Ende 2024 werden in der Residenz des Alterszentrums Brühlgut dreissig attraktive Kleinwohnungen entstehen. Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind, aber dennoch eine eigenständige Wohnform wünschen.

Wichtige Informationsvermittlung und aktualisierte Pflegebettenprognose

Ein Schwerpunkt des Masterplans Pflegeversorgung ist die Informationsvermittlung. Eine gute Übersicht über die zahlreichen Angebote und Anlaufstellen im Altersbereich bietet die Broschüre «Älter werden in Winterthur». Sie wurde 2022 aktualisiert und neu herausgegeben. Sie steht online und in einer gedruckten Version kostenlos zur Verfügung.

Im Jahr 2022 wurde zudem die Prognose für den Bettenbedarf in der Langzeitpflege aktualisiert. In den nächsten zehn Jahren besteht in Winterthur kein zusätzlicher Bedarf an Pflegebetten, wenn künftig vermehrt ambulante statt stationäre Angebote genutzt werden («Verlagerung von stationär zu ambulant»).

Der Stadtrat hat den aktuellen Stand des Masterplans Pflegefinanzierung zur Kenntnis genommen und die weitere geplante Umsetzung gutgeheissen.