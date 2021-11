Gewerbemuseum Winterthur

Mitten in der Altstadt inszeniert das Gewerbemuseum Winterthur Ausstellungen an den Schnittstellen von Design, Kunst und Alltagskultur. Das Haus zeigt Gewohntes auf ungewohnte Weise, stellt relevante Fragen, präsentiert überraschende und sinnliche Einblicke in aktuelle Themen und bietet einen breiten Zugang in die Welt der Materialien. Aktuelle Ausstellungen:

U-Joints oder Die Kunst des Verbindens, Part III. 7.3.2021-9.1.2022

Alchemie der Oberfläche. 19.9.2021-6.2.2022

Material-Archiv. Permanent Mehr Informationen: www.gewerbemuseum.ch Uhrenmuseum Winterthur

Das Uhrenmuseum Winterthur beherbergt zwei hochkarätige Sammlungen mit internationalem Renommee: die Uhrensammlung Konrad Kellenberger und die Taschenuhrensammlung Oscar Schwank. Die multimedialen Ausstellungen zeigen antike Uhren aus dem 15. bis 20. Jahrhundert und richten sich an Uhrenliebhaber, Fachleute wie auch an ein breites Publikum. Mehr Informationen: www.uhrenmuseumwinterthur.ch