Lungenfunktion im Luftibus testen

Der Luftibus der Lunge Zürich macht Halt in Winterthur. Er bietet Interessierten die Möglichkeit, in kurzen, kostenlosen Tests ihre Lungenwerte zu erfahren sowie allfällige Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen.

Für Lungen- und Atemwegskrankheiten ist ein schleichender Verlauf typisch: Betroffene realisieren in der Regel erst spät, dass sie an einer Erkrankung der Atemwege oder der Lunge leiden. Hier setzt das Präventionsangebot der Lunge Zürich an. Im Luftibus werden Informationen zur Lungengesundheit vermittelt und kurze Tests durchgeführt, die Auskunft über das Fassungsvermögen und allfällige Einschränkungen der Lunge geben. Die Messung der Lungenfunktion dauert fünf bis zehn Minuten und wird von geschulten Mitarbeitenden nach internationalen Kriterien durchgeführt. Sie erläutern auch die Ergebnisse, stellen aber keine Diagnosen. Bei auffälligen Ergebnissen ist eine vertiefte medizinische Abklärung nötig.

Der Luftibus macht an folgenden Tagen Halt in Winterthur:

Donnerstag, 19. September 2024, 11 bis 18 Uhr am Graben

Freitag, 20. September 2024, 10 bis 17 Uhr, am Graben

Samstag, 21. September 2024, 10 bis 17 Uhr, auf dem Neumarkt

Die städtische Fachstelle Alter und Gesundheit organisiert und finanziert das Luftibus-Angebot für die Winterthurer Bevölkerung. Es ist keine Anmeldung nötig.