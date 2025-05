Lindengutpark wird zur Schafweide

Am internationalen Tag der Biodiversität vom kommenden Donnerstag, 22. Mai, ist Stadtgrün Winterthur mit einem Informationsstand zum Thema Naturgarten im Lindengutpark präsent. Mit dabei: Die urtümlichen Schafe, die seit 2024 auf verschiedenen Grünflächen der Stadt Winterthur zur Biodiversitätsförderung beitragen. Zudem gibt es im Wildpark Bruderhaus zum ersten Mal kostenlose, öffentliche Führungen für die Bevölkerung.

In den nächsten Tagen findet landesweit das diesjährige Festival der Natur statt. In diesem Rahmen führt Stadtgrün Winterthur am internationalen Tag der Biodiversität, dem 22. Mai, von 9 bis 15 Uhr eine Naturgarten-Standaktion im Lindengutpark («Vögelipark») durch. Als besondere Attraktion werden an diesem Tag die urtümlichen Skudde-Schafe im Lindengutpark sein. Die Skudde-Schafe weiden seit 2024 auf verschiedenen städtischen Grünflächen – derzeit am Mattenbach zwischen Unterem Deutweg und der Talgutstrasse. Sie fördern mit ihrem selektiven Fressverhalten die Biodiversität. Alle Besuchenden erhalten am Informationsstand eine Tüte mit einheimischen Wildblumen-Samen, um selbst einen Beitrag zur Biodiversität in der Stadt zu leisten.

Von Mittwoch bis Sonntag ist Stadtgrün Winterthur mit weiteren Aktionen präsent: Am 21., 22. und 25. Mai lädt Stadtgrün zu drei kostenlosen Führungen durch den Wildpark Bruderhaus ein. Der Wildpark beherbergt verschiedene einheimische Tierarten und macht so die heimische Tierwelt als Teil unserer Kulturlandschaft erlebbar. Auf einer Führung durch den Wildpark erfahren die Besuchenden mehr über die im Bruderhaus lebenden Tiere, ihre Ansprüche an den Lebensraum und wie ein Zusammenleben zwischen Tier und Mensch in der Kulturlandschaft gut möglich ist. Anmeldungen sind unter www.winti-scout.ch/bruderhaus möglich.

Am Samstagnachmittag, 24. Mai führen Beat Kunz, Leiter von Stadtgrün Winterthur, und Michael Wiesner, Leiter Ökologie bei Stadtgrün Winterthur, unter dem Titel «Schwammland: Neue Chancen für das lokale Klima» die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur (NGW) durch ein wiedervernässtes Gebiet im Eschenbergwald. Anmeldungen sind unter www.ngw.ch möglich. Die Führung kostet zehn Franken, die Platzzahl ist beschränkt.